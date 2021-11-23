Почему некоторым мужчинам трудно сказать «Я люблю тебя»

«Я тебя люблю» — главный «слоган» романтических отношений. Эту фразу с трепетом ждет каждая женщина. Но часто бывает, что время идет, отношения развиваются, а мужчина молчит как рыба. Почему же он не хочет признаваться в чувствах?

Фото: Кадр из фильма «Один день» Кадр из фильма «Один день»

Женщинам часто приходится размышлять: любит или не любит? Ведь из многих мужчин и слова невозможно вытянуть, когда речь заходит о влюбленности. Разобраться, какие бывают у мужчин причины молчать о любви к женщине, поможет эксперт.

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Мария Самарина

Эксперт по работе с подсознанием, блогер

Сразу отбросим вариант, в котором мужчина не говорит «Я тебя люблю» просто потому, что банально не испытывает этих чувств. Это самый неблагоприятный расклад. Зато причину молчания довольно легко определить. Если мужчина не любит, то это заметно в его отношении, поведении и поступках. Мы же рассмотрим более глубокие и не такие банальные причины, почему ваш возлюбленный до сих пор тянет резину с признанием.

В его семье так не принято…

Да-да, в его семье, возможно, не принято выражать нежные чувства. Папа никогда не говорил маме (по крайней мере, при других людях), что он ее любит. Вот и перенес мужчина родительский пример в свои отношения. Ничего страшного в этом нет, но если уж сильно хочется услышать от него любовные речи, можно научить его собственным примером. Мягко, нежно и ненавязчиво говорите ему и другим членам семьи теплые слова, и он вскоре поймет, что так тоже, оказывается, можно!

Ему стыдно проявлять чувства

Проявление чувств — это слабость для многих мужчин. С самого детства их воспитывают «мужиками», которые не должны плакать, если больно, не должны визжать от смеха, если радостно, и вообще обязаны вести себя максимально сдержанно. Он может подраться со старшеклассником во дворе и гордо носить фингал, а признаться в любви — это позор!

Мужчины часто убеждены, что после слов «Я тебя люблю» их уровень тестостерона опустится до нуля. Ключевое слово — убеждение. То есть причина кроется в его подсознании. В этом случае, увы, есть вероятность, что вы так и не дождетесь заветных слов, если только он сам не решит поработать над собой и убрать из головы негативные установки.

Ему страшно

Страшно быть отвергнутым. Вдруг на его признания не ответят взаимностью? Страшно обнажить душу и стать уязвимым. Вдруг потом его предадут? Страшно взять на себя обязанность. Ведь слова «Я тебя люблю» он может воспринимать как договор о любви, подписанный кровью. Особенно если вы активно настаиваете на признании и чуть ли не силой его выбиваете. Страх — мощный барьер, который убирается только работой с подсознанием.