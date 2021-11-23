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Топ-5 способов понять, что мужчина плох в постели, уже на первом свидании

WMJ.ru
3 часа назад

Психологи рассказали, как распознать мужчину, который не сможет доставить женщине удовольствие во время интимной близости.

Как понять, что мужчина плох в постели уже на первом свидании
Фото: Кадр из фильма «Бедная богатая девочка»Кадр из фильма «Бедная богатая девочка»

Эксперты в области психологии отношений дали советы, как определить плохого любовника уже на первом свидании, сообщает Пятый канал. Специалисты выделили пять признаков у мужчин, которые не смогут доставить своей избраннице удовольствие во время интимной близости.

1. Обратите внимание, как ваш кавалер целуется

Если мужчина делает это смущенно и неопытно, скорее всего, в постели он тоже будет неидеален. Впрочем, не стоит торопиться с выводами. На первой встрече многие волнуются, вследствие чего могут быть достаточно неуклюжими.

2. Отсутствие комплиментов

Мужчина должен с утра до ночи осыпать свою возлюбленную любезностями, давая ей понять, что она самая лучшая, красивая и желанная. В противном случае с ухажером лучше сразу попрощаться.

3. Не стоит доверять эгоистам

Если человек постоянно говорит только о себе, вероятно, он не способен быть чутким. А следовательно, и нежности от него ждать в постели не стоит.

4. Мужчина плохо пахнет и вовсе не следит за собой

Это тоже означает, что он не сможет произвести впечатление на девушку. Причем сделать ему это не удастся ни при первой встрече, ни при более близком знакомстве.

5. Поведение вашего избранника за столом

Если он не может похвастаться хорошими манерами, а только смущает вас своим чавканьем, пора от такого партнера бежать. Ничего хорошего из ваших отношений не получится.

Любовь,
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