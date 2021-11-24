Парень бросил девушку с тату с его именем на лице

Молодой человек бросил девушку через неделю после того, как она сделала татуировку с его именем на лице. Соответствующую историю публикует Daily Star.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Модель платформы OnlyFans Казуми Сквиртс (Kazumi Squirts) рассказала, что решила нанести инициалы возлюбленного на внутреннюю часть губы в качестве подарка на годовщину отношений. Манекенщица призналась, что процесс был очень болезненным, а сама татуировка долгое время кровоточила. «Мои друзья восхищались моей идеей!» — подчеркнула она.

По словам девушки, парень неоднозначно отнесся к ее тату, однако она посчитала, что он был шокирован ее подарком. «Мне казалось, что это было приятное удивление, однако вскоре он начал избегать моих звонков и постоянно задерживался на работе. Наши отношения стали резко ухудшаться», — пояснила Сквиртс.

Героиня материала пожаловалась, что через неделю молодой человек решил расстаться с ней и попросил съехать с его квартиры. Кроме того, он признался, что изменял ей с коллегой. «Я была в ярости от своей тупости, мое лицо буквально стало красным от злости. Прошло уже три года, а татуировка даже не побледнела», — заключила она.