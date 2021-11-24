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Парень бросил возлюбленную с татуировкой с его именем на лице

Lenta.ru
2 часа назад

Молодой человек бросил девушку через неделю после того, как она сделала татуировку с его именем на лице. Соответствующую историю публикует Daily Star.

Парень бросил девушку с тату с его именем на лице
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Модель платформы OnlyFans Казуми Сквиртс (Kazumi Squirts) рассказала, что решила нанести инициалы возлюбленного на внутреннюю часть губы в качестве подарка на годовщину отношений. Манекенщица призналась, что процесс был очень болезненным, а сама татуировка долгое время кровоточила. «Мои друзья восхищались моей идеей!» — подчеркнула она.

По словам девушки, парень неоднозначно отнесся к ее тату, однако она посчитала, что он был шокирован ее подарком. «Мне казалось, что это было приятное удивление, однако вскоре он начал избегать моих звонков и постоянно задерживался на работе. Наши отношения стали резко ухудшаться», — пояснила Сквиртс.

Героиня материала пожаловалась, что через неделю молодой человек решил расстаться с ней и попросил съехать с его квартиры. Кроме того, он признался, что изменял ей с коллегой. «Я была в ярости от своей тупости, мое лицо буквально стало красным от злости. Прошло уже три года, а татуировка даже не побледнела», — заключила она.

В сентябре девушка с тату по всему телу показала единственный постыдный для нее рисунок. По словам 25-летней Сары-Джейн Синклэр, единственная татуировка, о которой она действительно сожалеет, — это имя ее бывшего молодого человека на ягодице. «Мы встречались всего две недели, но тогда мне казалось, что это потрясающий человек. А я очень импульсивна в отношении наколок», — посетовала она.

Любовь,Газета Daily Star,
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