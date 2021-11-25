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Подружка невесты услышала неприятную правду о себе и удивила всех на свадьбе

Lenta.ru
2 часа назад

Пользовательница Reddit под ником TheRosesBloom поделилась историей о том, как похудела на 15 килограммов к свадьбе подруги, которая несколько месяцев назад назвала ее полной. На торжестве, где героиня истории была подружкой невесты, она удивила всех гостей своим преображением.

Подружка невесты удивила своим преображением на свадьбе
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Автор поста рассказала, что они с подругой не виделись около двух лет, но общались по FaceTime. При этом, по словам девушки, ее выбрали на эту роль по одной причине: жених решил пригласить восемь свидетелей, поэтому невесте было нужно столько же свидетельниц.

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Героиня отметила, что все детали предстоящей свадьбы они с подругой также обсуждали онлайн. Полгода назад рассказчица случайно услышала разговор невесты с женихом и узнала неприятную правду о себе. Та подумала, что выключила звук, и начала обсуждать с возлюбленным подругу, с которой в этот момент разговаривала. Девушка сказала, что авторша поста очень полная, и заявила, что она хорошо бы смотрелась с таким же полным другом жениха.

Рассказчица сделала вид, что не услышала этого. Тем не менее пользовательница Reddit твердо решила похудеть к предстоящей свадьбе подруги. За шесть месяцев она сбросила 15 килограммов и выглядела на торжестве не так, как ожидала невеста.

«Видеть шок на ее лице было бесценно», — поделилась девушка впечатлениями от того, как ее встретили на мероприятии.

В итоге невеста осудила подругу за то, что та затмила ее на ее же свадьбе, и заявила, что девушка не должна была быть худее нее. Позже невеста призналась, что хотела бы познакомить подругу с полным другом, потому что думала, что они будут гармонично смотреться вместе. Автор поста отказалась от свидания с парнем, за что остальные гости осудили ее. Однако в комментариях под постом многие пользователи возмутились поведением невесты, а не рассказчицы. По их мнению, девушку не должно было волновать, сколько весят подружки невесты и с кем они встречаются.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как отказалась выполнять одну просьбу невесты и поссорилась с ней, будучи подружкой невесты. Девушка просила подругу отдать ей свое ожерелье, потому что оно смотрелось лучше, чем ее собственные свадебные украшения, но та ей отказала.

Любовь,
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