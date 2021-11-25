Подружка невесты удивила своим преображением на свадьбе

Пользовательница Reddit под ником TheRosesBloom поделилась историей о том, как похудела на 15 килограммов к свадьбе подруги, которая несколько месяцев назад назвала ее полной. На торжестве, где героиня истории была подружкой невесты, она удивила всех гостей своим преображением.

Фото: Globallookpress.com Globallookpress.com

Автор поста рассказала, что они с подругой не виделись около двух лет, но общались по FaceTime. При этом, по словам девушки, ее выбрали на эту роль по одной причине: жених решил пригласить восемь свидетелей, поэтому невесте было нужно столько же свидетельниц.

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Героиня отметила, что все детали предстоящей свадьбы они с подругой также обсуждали онлайн. Полгода назад рассказчица случайно услышала разговор невесты с женихом и узнала неприятную правду о себе. Та подумала, что выключила звук, и начала обсуждать с возлюбленным подругу, с которой в этот момент разговаривала. Девушка сказала, что авторша поста очень полная, и заявила, что она хорошо бы смотрелась с таким же полным другом жениха.

Рассказчица сделала вид, что не услышала этого. Тем не менее пользовательница Reddit твердо решила похудеть к предстоящей свадьбе подруги. За шесть месяцев она сбросила 15 килограммов и выглядела на торжестве не так, как ожидала невеста.

«Видеть шок на ее лице было бесценно», — поделилась девушка впечатлениями от того, как ее встретили на мероприятии.

В итоге невеста осудила подругу за то, что та затмила ее на ее же свадьбе, и заявила, что девушка не должна была быть худее нее. Позже невеста призналась, что хотела бы познакомить подругу с полным другом, потому что думала, что они будут гармонично смотреться вместе. Автор поста отказалась от свидания с парнем, за что остальные гости осудили ее. Однако в комментариях под постом многие пользователи возмутились поведением невесты, а не рассказчицы. По их мнению, девушку не должно было волновать, сколько весят подружки невесты и с кем они встречаются.