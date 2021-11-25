Жениха арестовали в разгар свадьбы за неуплату алиментов жене

В Эквадоре полицейские прервали свадьбу и арестовали жениха за неуплату алиментов бывшей жене. Об этом сообщает Daily Mirror.

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Мужчина, чье имя не называется, собирался обменяться кольцами с возлюбленной в присутствии гостей, но перед тем, как он успел сказать «да» будущей жене, в зал ворвались полицейские.

Сотрудники полиции задержали эквадорца и забрали его в участок в разгар мероприятия, несмотря на просьбы невесты отложить арест до окончания свадьбы. Расстроенная женщина бежала за служебной машиной и кричала.

Выяснилось, что мужчина несколько месяцев не выплачивал алименты бывшей жене, в браке с которой у него родились двое детей. Жених признал свою вину. Неизвестно, выпустили ли его из-под стражи и смог ли он в итоге жениться.

Мнения людей в сети разделились: одни выразили сочувствие невесте, а другие осудили мужчину за то, что на свадьбу он нашел деньги, а на своих детей — нет.