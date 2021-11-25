Что делать, если мужчина не хочет жениться

«Почему он не женится?» — довольно распространенный вопрос на женских форумах. Казалось бы, все при ней: красивая, умная, хорошо готовит и характер легкий. Что же ему еще надо? И сколько можно ждать?

Фото: Кадр из фильма «На пятьдесят оттенков темнее» Кадр из фильма «На пятьдесят оттенков темнее»

Очень часто бывает такое, что отношения длятся месяцами, годами, а партнер не предлагает перейти к более серьезному этапу в отношениях. Что же с этим делать? О том, что делать в такой ситуации, специально для WMJ.ru рассказала психолог-расстановщик, энерготерапевт Юлия Хадарцева.

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Отношения «родитель — ребенок»; Отношения «партнер — партнер»; Отношения «ребенок — родитель». В отношениях между мужчиной и женщиной мы можем занимать три роли, то есть три позиции:

когда вы проявляете излишнюю заботу по отношению к партнеру;

даете ему постоянные наставления;

пытаетесь его вырастить, научить чему-либо;

беспокоитесь за партнера как за маленького ребенка; разговариваете с партнером как с маленьким ребенком. В тех случаях, когда мы занимаем не свою роль в отношениях, партнер не готов жениться. Почему? Например, мы играем ему маму. Если он ребенок в отношениях, тогда он, конечно же, не готов жениться. Признаки того, что вы находитесь в роли мамочки:

Когда вы занимаете место удобной, заботящейся мамочки, партнер превращается в маменькиного сынка и, естественно, не хочет жениться. То же происходит, когда вы меняетесь ролями и ваш партнер играет роль папочки, а вы для него — маленькая девочка. В таком случае он тоже не готов жениться. Мужчина просто исполняет роль папы, который также заботится, растит, дает указания и контролирует во всем. Это говорит о том, что ваша система отношений выстроена неграмотно и вы нарушили правило «партнер — партнер».

Чаще всего мы попадаем в такие сценарии по нескольким причинам. Играя роль матери, мы большую часть времени контролируем партнера и у нас возникает иллюзия, что он нам принадлежит. Ведь когда мужчина на 100% подвержен нашему контролю, он (якобы) никуда от нас не денется. Возникает иллюзия здоровых, устойчивых отношений. В такой ситуации важно взять на себя ответственность и признать, что вы готовы развиваться дальше в этих отношениях как взрослый, свободный человек, на равных и выйти из этого травмирующего сценария «Я — мама, он — ребенок».

Другой случай, когда мужчина играет роль «папочки», и здесь тоже очень много выгод, что на самом деле является скрытыми травмирующими сценариями из детства. Это идет от деструктивных или не выстроенных отношений дочери с отцом. Такие девушки ищут в партнерах самых лучших папочек, попадая в травмирующий сценарий, где тотальная поддержка, забота и контроль девушке необходимы постоянно. Нужно оценить и принять, что партнер никогда не станет папой, перейти на другой уровень и уже строить соответствующие этому здоровые отношения.

Когда вы попадаете в здоровый сценарий «партнер — партнер», важно также осознать свои цели и ценности и сопоставить их с ценностями вашей второй половинки. Бывает и так, что люди живут в здоровых отношениях как партнеры, но цели выйти замуж либо жениться нет. Когда такой цели нет, то мужчина об этом не знает. Здесь важно честно говорить с ним о том, что следующим этапом для вас было бы важно узаконивание отношений.

Обязательно озвучивайте партнеру свои цели на будущее и будьте искренними.

Следующая причина, почему партнер не готов жениться, — это когда он понимает, что вы от него зависите. Поэтому для того, чтобы мужчина захотел узаконить ваши отношения и сделать их еще плотнее и ценнее, очень важно работать с осознанием своей глубинной ценности и с пониманием того, что вы цельная, самодостаточная, ценная личность, даже если у вас партнера нет. Вы не должны бояться потерять отношения, мужчина это обязательно почувствует и на подсознательном уровне не захочет выходить на следующий этап.

Работайте над своей ценностью, целостностью и жизненной миссией.

В детстве вы наблюдали травмированные отношения ваших родителей, и для вас в принципе замужество нечто нездоровое. Конечно, вы будете делать все, чтобы избежать свадьбы и узаконенных отношений. В такой ситуации нужно увидеть и понять, что между вашими родителями так или иначе была любовь, поэтому на свет появились вы, и вам не нужно повторять сценарий родителей, вы можете создать здоровую, счастливую, гармоничную семью. У вас могут быть внутренние убеждения о том, что в официальных отношениях появляется скука и уходят прелести конфетно-букетного периода. Здесь нужно представить, как могут еще развиваться события в браке. Сесть и прописать, какие есть плюсы в этом, и увидеть, каким образом ваши отношения могут принять иную, более совершенную форму. Если в вашей родовой системе были травмы, где партнеры потеряли друг друга. Например, если ваших бабушек и дедушек разлучили смертью или другой трагедией (бабушка ждала дедушку с войны и не дождалась и т. д.). В голове закреплена программа о том, что узаконенные отношения между мужчиной и женщиной могут привести к смерти. Нужно растождествиться с историями вашей родовой системы и вывести себя на новый, независимый уровень. Еще одна причина, почему партнер не хочет на вас жениться, заключается в том, что вы застряли на том этапе отношений, в котором на сегодняшний день находитесь и вам самой бессознательно страшно переходить к следующему этапу. Почему так происходит?

Подводя итоги, хочется сказать о том, что, когда партнер на вас не женится, нужно в первую очередь покопаться в себе и поработать над собой. Однозначно нужно занять правильное место в системе, быть с партнером на равных, «партнер — партнер».

Очень важно проработать тему ценности, любви к себе, понять, что в отношениях вы любите, цените, уважаете себя и больше не готовы попадать в созависимые или нездоровые отношения, когда партнер не имеет с вами одинаковых целей и ценностей.