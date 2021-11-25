Чего мужчины тайно хотят в постели

@Sequorr: «Однажды поздно вечером я пришел домой с работы, и моя бывшая уже спала. Когда я вошел в спальню, она проснулась и неуверенно начала спрашивать, как дела на работе. Она остановилась на полуслове, когда увидела, что я выгляжу измученным, и позвала меня посидеть рядом с ней. Она просто обняла и держала меня, и положила мою голову себе на колени. Работа не была такой уж плохой, но от того, что она была чрезвычайно внимательной, сострадательной и просто хотела утешить меня, я плакал. Она спала, плотно обняв меня, и, клянусь, я никогда раньше не чувствовал такой заботы».