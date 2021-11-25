Чего мужчины тайно хотят в постели

Юзеры форума Reddit рассказали, какие тайные желания мужчины имеют в спальне.
Пользовательница @sorayanelle спросила на форуме: «Чего мужчины хотят в постели, но никогда не попросят об этом и не скажут?».
Ответы разделились на три категории. Одни писали о тайных сексуальных желаниях, которые, как оказалось, не такие уж и тайные. Как выяснилось, мужчинам нравится, когда второй человек проявляет инициативу.
@irishflu: «Мы хотим чувствовать, что наш партнер хочет нас. Мы хотим, чтобы они инициировали. Мы хотим, чтобы приходили к нам. Время от времени мы хотим услышать, как вы вдруг внезапно говорите: „Ты меня так привлекаешь прямо сейчас. Почему бы нам ненадолго не подняться наверх, и я тебе покажу?“. Но мы никогда об этом не попросим».
@Warpedme: «Я абсолютно точно говорю это своей жене. Иногда мне нравится, что моя женщина берет на себя ответственность и точно указывает, что она хочет, чтобы я с ней сделал. Очень подробно. Даже когда я в процессе. Поощрение тоже может быть очень сексуальным».
@Sissy_Boi_179: «Восторженная инициатива, озвучивание того, что вам нравится, а что нет, если вы экспериментируете. Я чувствую, что мы увековечиваем стереотип о том, что мужчинам нравится любой секс. Но я думаю, что большинство мужчин согласятся, что заниматься сексом с „морской звездой“ не очень удобно».
Некоторые пользователи описали свои желания в подробностях.
@fluidmind23: «Честный разговор о том, что нравится и что не нравится. Какими бы странными ни были предпочтения, они не осуждаются».
@potatogod305:«Ноги вокруг тела».
@WildlingViking: «Соглашусь. Не знаю почему, но это круто. И браслеты на ноги, они мне тоже нравятся»
Другие опровергли стереотипы, что мужчинам нужен только секс. Минимум половина написала, что им бы хотелось больше нежности, любви и внимания. И объятий!
@Lizard_brooks: «Чтобы кто-то играл с моими волосами. Но я лысый. Так что теперь бессмысленно просить».
@rvrndgonzo: «Иногда мне бы хотелось, чтобы обнимали сзади меня».
@cnprof: «Крепкие объятия. Они не только для прощания».
@Sequorr: «Однажды поздно вечером я пришел домой с работы, и моя бывшая уже спала. Когда я вошел в спальню, она проснулась и неуверенно начала спрашивать, как дела на работе. Она остановилась на полуслове, когда увидела, что я выгляжу измученным, и позвала меня посидеть рядом с ней. Она просто обняла и держала меня, и положила мою голову себе на колени. Работа не была такой уж плохой, но от того, что она была чрезвычайно внимательной, сострадательной и просто хотела утешить меня, я плакал. Она спала, плотно обняв меня, и, клянусь, я никогда раньше не чувствовал такой заботы».
@SunriseMF:«Привязанность, пальцы по коже, массаж, поцелуи в лоб перед сном <...> Я хочу чувствовать себя любимым, желанным и нужным так же сильно, как и все остальные! С другой стороны, пожалуйста, не раздражайтесь, когда я хочу спать, не прикасаясь к вам! Обниматься всю ночь слишком жарко, и это не имеет ничего общего с нежеланием быть рядом!».
Третьи восприняли вопрос «чего мужчины хотят в спальне?» слишком буквально.
@InfiniteDunois: «50% кровати, а не 20%. Я просто хочу спать спокойно».
@Rambos_Beard: «Чтобы она уменьшила яркость на телефоне».
@Important_Ad_2538: «Контроль над температурой комнаты».
@Clempot: «Тишины и покоя, пока я пытаюсь читать».