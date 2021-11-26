Что делать, если любовь к сексу перерастает в зависимость

Мы выяснили, откуда берется невероятная тяга к постоянным половым контактам

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Сексуальная зависимость пока еще вошла в официальный список психологических расстройств, так как специалисты относят ее к разновидностям зависимого поведения на основе травмы. Однако для некоторых людей необходимость секса превращается в настоящую проблему, причем не меньшую, чем алкоголизм или наркомания. Мы решили выяснить, из-за чего может возникнуть маниакальное желание получить сексуальное удовлетворение и что с этим делать, когда эта зависимость начинает сказываться на отношениях с другими людьми.

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Какие могут быть причины

В детстве не сформировалось чувство защищенности

Многие матери уверены, что плач младенца — попытка манипуляции, однако в таком раннем возрасте ребенок просто не может проворачивать такие сложные схемы. Его мозг еще не сформирован для подобных манипуляций. Когда на плач ребенка никто не откликается, ребенок лишается возможности правильно сформировать свою нервную систему и получает сигнал из внешнего мира — надеяться на помощь не приходится, мир опасен. Человек проносит эту установку через всю жизнь, отказываясь от близких отношений, но полностью обойтись без контактов нельзя, поэтому случайные связи в большом количестве становятся просто необходимостью.

Снятие стресса

Сильный стресс всегда нуждается в выводе, секс в такой ситуации становится одним из способов побороть напряжение. Если стрессовых ситуаций в жизни очень много и состояние перетекает в хроническое, человек отчаянно ищет партнера, чтобы сбросить негатив и получить новые, более позитивные эмоции. Причем кем окажется партнер не всегда важно.

Насилие в детстве / юности

Для юной психики достаточно одного потрясения, чтобы запустить защитные механизмы, которые будут не только блокировать негатив, но и могут стать помехой во взрослой жизни, «запрещая» человеку испытывать чувства к другим людям. Сексуальное насилие становится одним из таких крайне отрицательных событий в жизни, после этого человек нередко начинает вести беспорядочную половую жизнь, пытаясь снова и снова пережить этот отрицательный момент, так как только в этот момент «оживают» хоть какие-то чувства, которые в обычном состоянии блокируются мозгом.

Можно ли решить эту проблему

Работа с психологом

Если причиной сексуальной зависимости стала травма, без психолога здесь не обойтись. Как правило, сильнейшие переживания из прошлого уходят настолько глубоко, что решить проблему без привлечения специалиста просто невозможно. Психолог аккуратно проговорит с вами все «острые» моменты и вместе с ним вы сможете прийти к тому, чтобы научиться выстраивать границы и понимать, что вы хотите, а что вам навязано извне.

Проработайте самооценку

Очень часто с помощью постоянных сексуальных контактов человек борется с низкой самооценкой. Кажется, что количество партнеров служит подтверждением привлекательности. Но это снова обман нашего сознания. Если вы не можете справиться самостоятельно, обязательно обратитесь за помощью к специалисту.

Научитесь доверять другим