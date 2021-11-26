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Любовница рассказала, как определить главные признаки измены

Даша Краснова
2 часа назад

Американка, которая шутливо называет себя «разрушительницей домашнего очага» перечислила главные признаки, по которым можно раскрыть измену партнера. В список вошли частые походы в душ и подарки без повода. Об этом сообщает Daily Star.

Любовница рассказала, как определить главные признаки измены
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Звезда OnlyFans Эми Каппс рассказала, что она любит встречаться с женатыми мужчинами. При этом она призналась, что однажды сама пережила измену, поэтому теперь она хочет помочь другим женщинам и девушкам

В первую очередь Каппс призвала женщин не игнорировать подозрения, которые у них возникают.

«Женская интуиция — это самый мощный инструмент в вашем арсенале, если вы подозреваете, что что-то происходит, следуйте своей интуиции», — сказала она.

Если партнер внезапно становится слишком внимательным и дарит подарки, то это может быть способом загладить вину за измену. Забывчивость и отсутствие внимания к словам тоже может указывать на неверность.

К признакам измены Каппс отнесла желание партнера чаще ходить в душ и наносить на себя большое количество парфюма. Желание изменить внешность к лучшему, например, с помощью походов в спортзал или новой стрижки, также может свидетельствовать о связи на стороне.

«Если ваша вторая половина начинает повсюду ходить со своим телефоном, нервно смеется, если вы к нему прикасаетесь, и всегда оставляет его лицевой стороной вниз, — это яркое указание на то, что вам изменяют», — отметила американка.

До этого мы рассказывали, почему не только мужчины склонны к изменам и флирту.

Любовь,
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