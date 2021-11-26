Девушка уличила парня в измене и собрала способы мести

Пользовательница TikTok под ником @theamazingworldoflory2 поделилась историей о том, как уличила парня в измене. В ролике девушка обратилась к подписчикам за помощью: она попросила помочь придумать, как оригинально преподнести бойфренду то, что она узнала о его неверности.

Фото: @theamazingworldoflory2 / TikTok @theamazingworldoflory2 / TikTok

Девушка рассказала, что надела на ночь штаны своего возлюбленного и обнаружила в кармане доказательство измены: раскрытую упаковку от презерватива, которую она не видела раньше.

«Я еще не сказала ему, что в курсе его измены, но я хочу сделать это необычно. Сумасшедшие девочки знают, как поступать в таких ситуациях», — обратилась она к подписчицам и спросила, как ей сказать парню о находке.

В комментариях под ее роликом девушки собрали самые оригинальные способы мести.

«Подожди наступления Нового года, пусть он накроет праздничный стол, позовет друзей, принесет тебе подарки, а потом вручи свой сюрприз со словами: "Я знаю, что подарок слишком маленький, но это тебе" у всех на глазах», — посоветовала одна из пользовательниц. «Оставь найденную упаковку на столе его матери с запиской: "Нашла это в кармане вашего сына, но это не мое"», — предложили другая комментаторша. По мнению других пользователей, девушке стоит спокойно сказать парню правду. «Оставаться спокойной — лучшая месть, девочки», — отметил один из комментаторов.