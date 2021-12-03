Как разнообразить интимную жизнь зимой

Холодно? Очень холодно? Существует отличный способ согреться, не включая отопление на полную мощность, — достаточно прижаться к своему партнеру.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов» Кадр из сериала «Игра престолов»

Лето у нас ассоциируется с жаркой и душной погодой (и да, это правда, в жаркую погоду вы действительно становитесь сексуальнее), однако зима вызывает в памяти образы ленивого лежания под одеялом на диване. Плюс давайте будем честными — ничегонеделание действительно звучит привлекательно, когда за окном темнеет в 4 часа дня, а на вас два слоя одежды и шерстяные носки. Возможно, именно поэтому стоит немного изменить свою личную жизнь, чтобы сохранить свежесть отношений в холодное время года и максимально использовать тепло тела друг друга. Мы подготовили для вас советы экспертов по зимнему сексу, которые помогут повысить температуру.

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Примите горячую ванну

Джулия Марго, соучредитель бренда секс-игрушек Hot Octopuss, рекомендует вылезти из свитеров и толстых вязаных вещей с помощью теплой ванны или даже джакузи, если у вас хватит фантазии. Затем попробуйте заняться сексом в ванне — это даже намного проще, чем секс в душе. Вода отлично подходит для множества сексуальных позиций, ведь вы, по сути, невесомы, так что наслаждайтесь теплом ванны, потрясающим сексом и приготовьте горячий шоколад, когда все закончится.

Играйте с кубиками

Психолог и эксперт по отношениям Люси Бересфорд предлагает использовать кубики для игры в позы (их можно найти в Интернете), чтобы выбрать различные действия (поглаживание, облизывание, покусывание) для разных частей тела. Вам гарантировано много смеха, который также укрепляет иммунную систему, тем самым улучшая вашу сопротивляемость болезням, — отличная новость, когда у всех на носу вездесущая зимняя простуда.

Возьмите с собой одеяла

Не волнуйтесь, вам не нужно расставаться со своим одеялом на морозе. Просто вовлеките его в процесс. Секс с использованием одеял может быть замечательным. Натянув одеяло сверху во время миссионерской или коровьей позы, можно создать по-настоящему интимную атмосферу, закрывшись от всего мира и отвлекающих факторов, что часто бывает трудно сделать. Оставайтесь в тепле и занимайтесь сексом!

Поза ложки

Поза ложки — это отличная позиция, для того чтобы оставаться в тепле и уюте. Ваши тела близки и переплетены, и вы можете буквально использовать тепло тела партнера. Это дает еще больше поводов для сближения... а ближе — значит глубже. Наслаждайтесь близостью и не забывайте про руки — это идеальная позиция для клиторальной стимуляции.

Прежде чем включить отопление, займитесь сексом

Зимние месяцы могут стать отличным поводом для быстрого и страстного секса. Используйте эту возможность для страстного секса, снимая только самые необходимые предметы одежды. Иногда нет ничего лучше, чем быстрый секс, и простое стягивание необходимых вещей может показаться немного шаловливым, особенно если вы находитесь там, где не должны быть.

Займитесь готовкой

Мы знаем, что бесконечная еда — это соблазнительно, когда прохладно и темно, но время от времени прикладывайте усилия. Приготовьте друг другу романтические блюда, чтобы повысить сексуальное влечение. Добавляйте в них такие специи, как корица, гвоздика и мускатный орех, чтобы увеличить приток крови и повысить температуру тела, что, как говорят, улучшает сексуальную активность, а закусывание темным шоколадом способствует выработке гормонов хорошего настроения.

Используйте стул

Не ограничивайтесь только кроватью — смена места может сотворить чудеса, когда дело доходит до обновления. Бонус секса на стуле в том, что стул можно поставить где угодно — например, перед пылающим камином или в самой уютной комнате вашего дома. Так что садитесь и позвольте вашему партнеру сесть на вас. Это замечательная поза, которую можно принять в любое время, но она особенно хороша для согревания, так как ваши тела будут близко друг к другу и вы сможете одновременно обниматься.

Отдайте предпочтение оральному

Спускаться вниз, когда температура становится одинаковой, — отличный вариант, потому что вы можете оставаться под одеялом и в теплой одежде. Когда мы говорим о сексе, это не означает только проникновение, отправьте одного партнера под одеяло, пока другой остается в тепле, а затем поменяйтесь. Это идеальный способ одновременно согреться и получить удовольствие.

Попробуйте новые позы

Слишком соблазнительно, когда термометр опускается, закутаться в толстый шерстяной джемпер, а не в своего партнера. Но зима — лучшее время для экспериментов:

Click and Connect

Здесь речь идет о глубоком проникновении. Один из партнеров сидит с вытянутыми за спиной руками для поддержки, а ноги вытянуты перед собой, колени слегка приподняты и раздвинуты. Другой партнер ложится спиной на колени партнера, лицом от него, облегчая себе проникновение. Угол, который достигается благодаря положению принимающего партнера, идеально подходит для суперцеленаправленной стимуляции точки G, и его можно легко регулировать легким поднятием или опусканием бедер. Сидящий партнер также может освободить руки, чтобы дразнить и ласкать внешние сладкие точки партнера для получения дополнительных острых ощущений.

«Арахноид»