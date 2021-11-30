Как разговаривать с постоянным партнером о близости

Сексолог-психолог Ольга Сень поделилась рецептом спасения интимной жизни в длительных отношениях.
Сень указала на то, что со временем у семейных пар сексуальная жизнь становится «супружеским долгом», забота о желаниях другого пропадает, и интим превращается в рутину. Эксперимент, по словам специалиста, поможет заново влюбиться в партнера — а для этого готовность к эксперименту нужно обсуждать.
Если у вас возникла мысль о чем-то новеньком, то спросите себя, правда ли вас возбуждает эта мысль и фантазия. Если сердце екнуло, значит, пора обсудить это с партнером,
— говорит Сень.
Чтобы научиться договариваться, обсуждать, анализировать разные аспекты близости, специалист советует составить конкретный план или сценарий удачного секса.
Распишите, где это должно произойти, при каких обстоятельствах, укажите важные детали, решите, что делать, если все пойдет не так, как планировалось. Тогда и говорить с постоянным партнером о сексе будет проще.