Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+8° в 
Войти в почту
2 часа назад

Как разговаривать с постоянным партнером о близости

Сексолог-психолог Ольга Сень поделилась рецептом спасения интимной жизни в длительных отношениях.

Как разговаривать с постоянным партнером о близости
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Сень указала на то, что со временем у семейных пар сексуальная жизнь становится «супружеским долгом», забота о желаниях другого пропадает, и интим превращается в рутину. Эксперимент, по словам специалиста, поможет заново влюбиться в партнера — а для этого готовность к эксперименту нужно обсуждать.

Если у вас возникла мысль о чем-то новеньком, то спросите себя, правда ли вас возбуждает эта мысль и фантазия. Если сердце екнуло, значит, пора обсудить это с партнером,

— говорит Сень.

Чтобы научиться договариваться, обсуждать, анализировать разные аспекты близости, специалист советует составить конкретный план или сценарий удачного секса.

Распишите, где это должно произойти, при каких обстоятельствах, укажите важные детали, решите, что делать, если все пойдет не так, как планировалось. Тогда и говорить с постоянным партнером о сексе будет проще.

Любовь,Самые сексуальные,Женский журнал,Красивый секс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители