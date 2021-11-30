Как разговаривать с постоянным партнером о близости

Сень указала на то, что со временем у семейных пар сексуальная жизнь становится «супружеским долгом», забота о желаниях другого пропадает, и интим превращается в рутину. Эксперимент, по словам специалиста, поможет заново влюбиться в партнера — а для этого готовность к эксперименту нужно обсуждать.