6 фактов о сексе, о которых не принято говорить

Даже с друзьями многие вопросы обсуждать не слишком удобно.

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Несмотря на огромное количество информации, которую можно получить как в Сети, так и на приеме у специалиста, вокруг темы секса вращается множество мифов и фактов, о которых по каким-то причинам не принято говорить даже с друзьями. Мы решили собрать самые интересные и, по нашему мнению, важные факты об интимной жизни, о которых мало кто задумывается.

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Секс не всегда включает оргазм

По опросам, большинство людей уверены, что секс невозможен без оргазма. Специалисты уверяют, что это не больше, чем миф. При этом эта мысль может быть токсичной, ведь партнеры могут погружаться в настоящую депрессию из-за того, что не испытывают оргазма во время секса. На самом деле, сексуальный контакт способствует сближению и дарить множество приятных ощущений и без кульминации, поэтому важно перестать постоянно думать о невероятном оргазме, чтобы не заработать ненужные половые расстройства на нервной почве.

Большое количество людей не могут фантазировать о сексе

Довольно интересный факт, так как изучая тему секса в Сети, можно наткнуться на всевозможные рассуждения о сексуальных фантазиях в разных вариациях. При этом существует действительно большое количество людей, для которых сексуальные фантазии просто не имеют значения, да и в принципе не занимают мысли. Таких людей всего 10% от всего населения Земли.

Эрогенных точек на теле больше, чем мы думаем

И почти все они находятся совсем не в области внешних половых органов. Психологи уверены, что качественная сексуальная жизнь возможна лишь в том случае, когда оба партнера успели друг друга изучить и не приступают в самому сексу в первые минуты. Прелюдии играют большую роль в сексуальном удовлетворении, особенно это касается женщин. Что самое интересное, у каждого партнера свои точки возбуждения, так что мы делаем интимные открытия с каждым новым любовным увлечением.

Женское влечение неразрывно связано с циклом

И это научно доказанный факт. Наверное, никто из женщин не будет спорить с тем фактом, что за несколько дней до овуляции и в ее дни желание усиливается, причем сама женщина не в состоянии подавить эту тягу. Сама природа таким образом настаивает на том, чтобы женщина как можно скорее забеременела.

Секс может и не растягиваться на несколько часов

Бытует мнение, что короткий секс — плохой секс. В реальности средняя продолжительность полового акта всего 10 минут. Так что не спешите обвинять своего мужчину в потере к вам интереса или еще хуже — в половом бессилии — 10 минут вполне хватает, но, естественно, если мы говорим о физиологии. Не стоит забывать и об эмоциональной составляющей интимного контакта — именно прелюдии и последующее общение после самого процесса и составляют эти несколько часов.

Любовь не всегда определяет качество секса