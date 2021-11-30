13 неочевидных признаков, доказывающих, что мужчина женат

Иногда мужчина так тщательно шифруется, что никогда не подумаешь, что он состоит в официальных отношениях. Как распознать, женат ли ваш избранник, если на его безымянном пальце нет кольца?

Фото: Кадр из фильма «Вики Кристина Барселона» Кадр из фильма «Вики Кристина Барселона»

В зависимости от того, на каком этапе жизни вы находитесь, свидания становятся немного сложнее, когда приходится узнавать, женат он или нет. Однако случается так, что мужчина сразу не рассказывает о своем статусе. Согласитесь, крайне неприятно спустя несколько месяцев отношений узнавать, что ты у своего любимого далеко не единственная и тебе отвели оскорбительную роль любовницы. Как же понять, что мужчина на самом деле женат?

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1. Он не называет своего полного имени и не сообщает подробностей о том, где работает

Парень, который изменяет своей жене, не захочет сообщать много подробностей, с помощью которых вы могли бы его отследить. В конце концов, если вы сможете найти его на Facebook, то сможете рассказать жене, что он спит с кем попало, и это разрушит его семейную «идиллию».

2. Вы не можете получить много информации о его личной жизни

Он не знакомит вас со своими друзьями, не рассказывает о своих любимых тусовках, а вместо этого слишком фокусируется на вас, умалчивая, чем он сам занимается.

3. Он не сохраняет вас под вашим именем в своем телефоне

Назначил ли он для вас какое-то прозвище или вообще не сохраняет вас в контактах? Это все делается, для того чтобы избежать неловкой ситуации на случай, если вы свяжетесь с ним, когда его телефон будет у кого-то другого (например, у его жены).

4. Публичное общение с вами смущает его

И он продолжает придумывать оправдания почему. Проявляет ли он большую осторожность, когда его видят рядом с вами? Он постоянно придумывает причины, чтобы не публиковать ваши фотографии в социальных сетях, или переводит вас в «режим призрака», когда пишет о вас? Если это так, то, скорее всего, он скрывает вас от своей жены.

5. У вас обоих очень плотный график, и вам трудно встречаться

Если он проводит с вами очень мало времени, это должно вызывать беспокойство. Возможно, все остальное время он проводит с кем-то, на ком он женат (и это не работа).

6. Когда вы впервые встретились, он спрятал руки или положил их в карман, прежде чем продолжить разговор

Часто это быстрый способ снять обручальное кольцо, чтобы вы его не увидели. Не верьте, что мужчина не женат, только потому что на нем нет кольца. Вы не можете быть уверены, пока не убедитесь наверняка.

7. Он отмахивается от любых разговоров об обязательствах

Парни, которые состоят в браке, не хотят больше никаких обязательств. Обычно они говорят, что хотят посмотреть, как «все сложится», или что «не ищут ничего серьезного». Лучше всего воспринимать это как признак того, что мужчина не ищет долгосрочных отношений, однако если вы заметите, что это совпадает и с другими вещами из списка, то, скорее всего, он женат.

8. Он отказывается знакомить вас с кем-либо из своих друзей или родственников

Если парень ищет интрижку, вряд ли он захочет представить вас своим родителям, друзьям или даже знакомым. Если он женат, то сделает все возможное, чтобы вы никогда не встретились ни с кем из его близкого окружения. Проще говоря, если он не знакомит вас с людьми, значит, он пытается скрыть тот факт, что у него с вами связь, а это не сулит ничего хорошего.

9. Он внезапно исчез после переписки или прямо перед сексом

Большинство несвободных мужчин сразу же обрывают контакты с женщиной, когда их застают жены. Если это произошло, вполне вероятно, что он просто использовал вас, но попался.

10. Социальные сети — не его друг

Он отказывается добавлять вас в социальных сетях? Или его вообще нет в Интернете? Если у него нет никаких доказательств его существования, то вполне вероятно, что на самом деле этот человек не тот, за кого себя выдает. Возможно, таким образом он пытается избежать разоблачения своей измены через социальные сети.

11. Он никогда не позволяет вам остаться у него на ночь или даже прийти к нему домой

Это тревожный сигнал, к которому вам следует отнестись очень серьезно. Есть только две причины, по которым это может произойти: либо он все еще живет дома с родителями, либо он все еще живет со своей женой. Даже если вы не останетесь у него на ночь, нет причин, по которым он не мог бы пригласить вас к себе хотя бы на несколько часов, если только опять же он ничего не скрывает.

12. Он не спешит звонить или писать СМС

Если каждый раз, когда вы звоните ему, он либо не отвечает, либо выглядит занятым, это может быть одним из признаков того, что вы встречаетесь с женатым. Узнав парня поближе, вы поймете, почему, работая днем, он не может поговорить с вами в 7 вечера. Большинство холостых мужчин не заняты по вечерам, и если у него нет веского оправдания, почему он не может поговорить с вами, то можно начать беспокоиться.

13. Странная реакция на входящие звонки, СМС

Кроме того, обратите внимание на то, как он реагирует на звонки или СМС, когда вы с ним. Он сразу же отклоняет звонок, прежде чем вы увидите, кто это? Вскакивает ли он посреди ужина, чтобы ответить на звонок? Возможно, что, кроме матери, у этого парня есть еще несколько человек, ради разговора с которыми ему приходится прерывать свидание с вами.

Что делать, если вы узнали, что парень женат