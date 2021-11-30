Какие предметы супругам нельзя держать в спальне

Множество народных примет касаются самой личной комнаты в доме — спальни.
«Пятый канал» перечислил предметы, которые супругам стоит выбросить из спальни ради счастливой семейной жизни. Прежде всего, это зеркала. Приметы говорят, что они отражают позитивную энергию, превращая в негативную. Аквариумам и искусственным водоемам тут тоже не место: согласно суевериям, идиллия «утечет», а то, что придет ей на замену, тоже не задержится.
Убрать стоит и непарные фигурки. Лучше поставить статуэтки в виде двух птиц или других миролюбивых созданий, а вот от изображений драконов, ящериц и хищных животных лучше воздержаться.
Животных (хоть они и не предметы) пускать в спальню не стоит. Однако если животное уже привыкло к хозяйской постели, выгонять его не стоит — их энергетика вам только на пользу. В конце концов, в спальне не должно быть вещей из других помещений: ключей, швейных принадлежностей, мусора — все это несет отрицательную энергетику.