Какие предметы супругам нельзя держать в спальне

Множество народных примет касаются самой личной комнаты в доме — спальни.

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«Пятый канал» перечислил предметы, которые супругам стоит выбросить из спальни ради счастливой семейной жизни. Прежде всего, это зеркала. Приметы говорят, что они отражают позитивную энергию, превращая в негативную. Аквариумам и искусственным водоемам тут тоже не место: согласно суевериям, идиллия «утечет», а то, что придет ей на замену, тоже не задержится.

Убрать стоит и непарные фигурки. Лучше поставить статуэтки в виде двух птиц или других миролюбивых созданий, а вот от изображений драконов, ящериц и хищных животных лучше воздержаться.