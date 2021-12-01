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1 час назад

Вырезанную из КВН песню Слепакова про закрытие шоу «Игра» слили в сеть

Дорохов оправдался за приостановку шоу "Игра"
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Проект «КВН Inside» опубликовал в Instagram видео с репетиции команды «Сборная Пятигорска», на которой юморист Семен Слепаков исполняет песню про закрытие шоу ТНТ «Игра». Она была в итоге вырезана из выступления и не попала в эфир Первого канала. Предположительно, композиция должна была прозвучать на выступлении в честь 60-летия Клуба веселых и находчивых (КВН).

Несмотря на то, что до сцены КВН песня так и не дошла, видео было слито в сеть. «Скажите, а что будет дальше? А будет игра. — Будет "Игра"? Офигеть, ведь ее же закрыли! — Мы не про ту, а про эту игру говорили. Это игра, — А "Игра"? — А "Игра" не игра», — спел Слепаков, аккомпанируя себе на гитаре.

После этого следовала шутка про сборную России по футболу и автогол Федора Кудряшова в матче с Хорватией: о том, что «и эту игру пора закрывать» — она и дошла до эфира Первого канала. На праздновании юбилея КВН показали только переделанный бит про футболистов, а рефрен с закрытием «Игры» команда не вставляла, пишет «Палач».

Концерт состоялся 23 ноября в Crocus City Hall в Москве.

Ранее ведущий и руководитель КВН Александр Масляков ответил на обвинения в том, что он жаловался в администрацию президента на «Игру» из-за его сходства с КВН. Он заявил, что лично в здание администрации президента он по этому поводу не ходил, однако пару телефонных разговоров на эту тему состоялось. Руководитель КВН добавил, что сначала звонил он, а потом — ему. С кем именно и когда велась беседа, он не уточнил.

2 ноября стало известно, что ТНТ приостановил съемки «Игры». Телеканал объяснил это решение пандемией коронавируса. Также была приостановлена трансляция уже отснятых выпусков шоу.

Любовь,Семен Слепаков,Федор Кудряшов,Александр Масляков,СБОРНАЯ РОССИИ,Администрация Президента РФ,Первый канал,
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