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2 часа назад

Как спать супругам, чтобы сохранить страсть в отношениях и избежать ссор

Врач-сексолог, президент «Профессионального объединения врачей сексологов» Евгений Кульгавчук рассказал, как совместный сон супругов может негативно сказаться на отношениях. По его словам, нехватка места, храп и прочие неприятности иногда становятся причинами ссор.

Как спать супругам, чтобы избежать ссор
Фото: Passion.ruPassion.ru

В первую очередь необходимо уделить особое внимание выбору кровати, она не должна быть маленькой. Важно, чтобы обоим партнерам хватало места, а нахождение рядом любимого не раздражало.

«На кровати, где каждому не хватает места, со временем могут накапливаться негативные ассоциации на второго человека в формате "он или она мне мешает спать"»,

— отметил эксперт.

Кроме того, нарушить сон и, соответственно, ухудшить общее самочувствие способен храп. По мнению Евгения Кульгавчука, данную проблему необходимо решать.

«Лечение может включать себя как программы снижения веса, так и снижение воздействия факторов, способствующих храпу таких, как, например, употребление алкоголя», — объяснил он в беседе с «Пятым каналом». Вдобавок можно спать не вместе, главное

— устранить раздражающие факторы.

Раздельный сон вовсе не означает отсутствие интимной близости, а напротив иногда разжигает желание. «Вполне достаточно выделять время для того, чтобы это было своего рода свидание, которое может проходить и в дневное время. Если же пара изначально спит в разных спальнях, то можно приходить друг к другу в гости на небольшое свидание», — отметил Кульгавчук и посоветовал подготавливаться к процессу, например, надевать эротическое белье.

Любовь,Евгений Кульгавчук,
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