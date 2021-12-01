Как спать супругам, чтобы избежать ссор

Врач-сексолог, президент «Профессионального объединения врачей сексологов» Евгений Кульгавчук рассказал, как совместный сон супругов может негативно сказаться на отношениях. По его словам, нехватка места, храп и прочие неприятности иногда становятся причинами ссор.
В первую очередь необходимо уделить особое внимание выбору кровати, она не должна быть маленькой. Важно, чтобы обоим партнерам хватало места, а нахождение рядом любимого не раздражало.
«На кровати, где каждому не хватает места, со временем могут накапливаться негативные ассоциации на второго человека в формате "он или она мне мешает спать"»,
— отметил эксперт.
Кроме того, нарушить сон и, соответственно, ухудшить общее самочувствие способен храп. По мнению Евгения Кульгавчука, данную проблему необходимо решать.
«Лечение может включать себя как программы снижения веса, так и снижение воздействия факторов, способствующих храпу таких, как, например, употребление алкоголя», — объяснил он в беседе с «Пятым каналом». Вдобавок можно спать не вместе, главное
— устранить раздражающие факторы.
Раздельный сон вовсе не означает отсутствие интимной близости, а напротив иногда разжигает желание. «Вполне достаточно выделять время для того, чтобы это было своего рода свидание, которое может проходить и в дневное время. Если же пара изначально спит в разных спальнях, то можно приходить друг к другу в гости на небольшое свидание», — отметил Кульгавчук и посоветовал подготавливаться к процессу, например, надевать эротическое белье.