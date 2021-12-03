5 проблем в постели, которых на самом деле не существует

Секс в общественном понимании часто напоминает соревнование: кто дольше, кто лучше, кто выше, кто сильнее. Половой акт обязательно должен быть «идеальным»: на шелковых простынях, при мерцании свечей, под красивую музыку. Однако, в реальной жизнь все бывает немного иначе.

Фото: Кадр из сериала «Джинни и Джорджия» Кадр из сериала «Джинни и Джорджия»

Иметь фантазии — это не плохо. И здорово, если секс в вашей голове на 100% совпадает с сексом в реальности. Но иногда мы возлагаем на процесс слишком много ожиданий. Хотим, чтобы секс был самым лучшим, самым незабываемым, самым красивым. А ведь это всего лишь секс. Предубеждения и высокие ожидания мешают получать удовольствия от настоящего секса — как в жизни, а не как в кино. Давайте посмотрим, какие «проблемы» в сексе нам навязывает общество и почему на самом деле их не существует.

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«Проблема»: не хочу заниматься сексом

На самом деле: разновидность нормы

Принято, что человек, особенно мужчина, хотеть секса обязан всегда. Вокруг культа секса строится современная культура, музыки и кино; про секс говорят среди друзей и в интернете; даже мы постоянно пишем, как сделать секс круче. Но также абсолютно нормально сексом не заниматься. Желание приходит и уходит, оно зависит от многих факторов: стресс, здоровье, фаза цикла, отношения между партнерами. Нет ничего страшного в том, чтобы после тяжелого дня не хотеть скакать на ком-то. Кроме того, в мире есть асексуалы, примерно 1% населения. Асексуалы не интересуются сексом в целом и не стремятся им заниматься примерно никогда.

«Проблема»: не испытываю оргазм

На самом деле: лучше расслабиться

Возьмите любой эротический рассказ: героиня испытывает пик наслаждения несколько раз за акт, в ярких красках и без особых усилий. Мы начинаем перекладывать эти установки на себя и ждем, что также будем испытывать волны оргазма каждый раз. Да еще и партнер расстраивается, когда вы долго не можете закончить вместе с ним. Конечно, возможно, что каждый секс закончится оргазмом. Однако, это далеко не обязательно. Мы — люди, а не функции. Мы не обязаны каждый секс заканчивать оргазмом, секс приятен сам по себе.

«Проблема»: когда партнер выходит, раздается неприятный звук

На самом деле: это просто физиология

Естественные вещи, вроде необычных поз или звуков из вагины, кажутся неестественными, потому что их просто нигде не увидишь. Ну правда, как давно вы видели эротический фильм, в котором были подобные вещи? А на деле это абсолютно нормально и является часть физиологии и просто физики. Во время полового акта с членом во влагалище попадает воздух. После воздух выходит с неприятным хлопающим звуком. Если относиться к этому как к нормальному явлению, то и проблемой быть перестанет.

«Проблема»: у него/у меня меня слишком маленькие/большие [вставить часть тела]

На самом деле: тело есть тело

Вступая в близость с новым человеком, нам часто страшно — а вдруг он подумает, что со мной что-то не так? У меня маленькая грудь, короткие ноги, спина в прыщах… Мужчины в свою очередь беспокоятся из-за размера члена. Ощущение, что любой секс превращается в конкурс красоты. Если двое людей решили заняться сексом, значит, их устраивает то, что они видели перед собой. Когда мужчина отказывается спать с вами из-за размера бедер, то, дело не в вас, а в нем. А для тех, кого беспокоит именно практическая часть (например, член не дает достаточного проникновения), придумали кучу секс-игрушек. Насадки, укоротители, имитаторы — все для вашего удовольствия.

«Проблема»: парень мастурбирует, хотя у него есть я

На самом деле: это разные вещи