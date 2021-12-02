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2 часа назад

Россиянкам рассказали, как избежать одиночества и выйти замуж в условиях дефицита мужчин

Сябитова объяснила, почему мужчины предпочитают красивых женщин
Фото: Passion.ruPassion.ru

Психолог и блогер Павел Жавнеров посоветовал россиянкам менее придирчиво подходить к выбору партнера, если они не хотят быть одинокими. Это связано с дефицитом мужчин в стране, о котором свидетельствуют недавние данные Росстата.

Эксперт объяснил, какие качества мужчины ценят в женщинах и почему

Названы способы определить характер мужчины по ногтям и не ошибиться с выбором избранника

В первую очередь не стоит конкурировать с другими женщинами, лучше постарайтесь сделать своего мужчину счастливым, чтобы он не хотел обращать внимание на прочих дам. «Только это будет мотивировать мужчин оставаться рядом с женщиной, вступать с ней в брак и продолжать род», — отметил эксперт в беседе с URA.RU.

Также Павел Жавнеров порекомендовал представительницам прекрасного пола снизить требования по отношению к мужчинам. По его словам, не обязательно искать себе наиболее успешного и богатого партнера, поскольку главное, чтобы с человеком было комфортно и хорошо вместе.

Учитывая перечисленные советы, психолог подчеркнул, что в связи с дефицитом представителей сильного пола важно быстро определяться с ухажером и подталкивать его к заключению брака.

Фото: freepik.com

Любовь,Красивые девушки,Росстат,РИА Ura.ru,
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