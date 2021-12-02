Модель собирается восстановить невинность для заработка

Бразильская модель Лу Дуарте (Lu Duarte) хочет сделать операцию по восстановлению девственности, чтобы повысить свои доходы на OnlyFans. Из-за пандемии конкуренция на сайте выросла и без «изюминки» набирать аудиторию стало сложно. Лу планирует предложить своим платным подписчикам «эксклюзивность» и хорошо на этом заработать.

Это звучит странно, но Дуарте собирается стать первой девственницей на OnlyFans. Она считает, что таким образом ее контент приобретет эксклюзивность и будет пользоваться повышенным спросом. Предприимчивая дама уверена, что будет неповторима в разделе для взрослых и готова инвестировать в свое будущее.

Качественно выполненная операция по восстановлению невинности обойдется недешево. В соцсетях Лу рассказала подписчикам, что хирургам придется заплатить 52 тыс. фунтов (5,2 млн рублей). Но такие расходы не пугают модель, ведь она планирует вернуть все деньги за считаные дни, продавая подписки.

«На платформе OnlyFans стало очень много людей. Но они все одинаковые и не могут уже предложить ничего особенного. Я стану первой невинной моделью ресурса и утру всем носы».

Так описала свои планы на ближайшее будущее Лу Дуарте в интервью изданию Daily Star. Также она пожаловалась, что из-за пандемии коронавируса количество девушек, работающих на взрослом ресурсе, выросло в несколько раз.

Лу Дуарте — победительница конкурса «Мисс Бум Бум» и модель журнала Playboy. Она никогда раньше не жаловалась на доходы. Аккаунты бразильянки на разных сайтах приносили стабильную прибыль, позволявшую пышногрудой красотке не думать о будущем. Видно, дела у Лу сейчас совсем плохи, раз она решилась на операцию.