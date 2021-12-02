Подкаст Рамблера "Активное согласие" вошел в топ лучших шоу года

Редакция Apple опубликовала подборку лучших шоу за 2021 год. Подкаст "Активное согласие" Рамблера вошел в топ лучших новых подкастов.

Фото: "Активное согласие" "Активное согласие"

«Активное согласие» — это первый подкаст, где ведущая вместе с героями обсуждает секс с учетом современных этических норм. В шоу вы не найдете пошлости, стеснения и осуждения. Здесь задают и наивные, и сложные вопросы, разбирают мифы и конкретные ситуации из жизни слушателей.

подборка Apple

Например, в серии про мифы о сексе сексолог объясняет, как часто и долго должен длиться "нормальный секс" и почему не стоит так сильно переживать об этом. В другом выпуске эндокринолог объясняет, кто такие интерсекс-люди, а гинеколог учит правильной гигиене и подбору контрацепции.

Спикеры спокойно и с юмором рассказывают, как сделать секс безопасным, зачем нужны секс-игрушки, как справиться с комплексами и так далее.

Цель подкаста "Активное согласие" состоит именно в просвещении, в формировании дискуссии и поиске слов для этой дискуссии. Авторы убеждены, что о сексе нужно и можно разговаривать, главное научиться делать это так, чтобы всем участникам разговора было комфортно.

"Мы хотим отойти от идеи традиционных передач о сексе, когда и без того табуированная тема подается с точки зрения пошлости и разврата. Дискуссия помогает сделает тему прозрачнее, обсудить болезненные темы и дать людям понять, что стесняться – нормально, говорить о своих страхах – тоже, а вот делать все ради другого, делать что-то себе во вред и против своих желаний – нет", - рассказывает Даша Краснова.

Спикеры подкаста от серии к серии меняются. Это может быть психолог, сексолог, врач, активист или секс-блогер. Важно, чтобы у человека было высшее профильное образование, а если это врач или психолог, то еще и практика в теме, на которую он высказывается.

К каждому из экспертов можно обратиться по своему вопросу. А послушать подкаст "Активное согласие" вы можете на платформах: Google Подкасты, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс.Музыка.