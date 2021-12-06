«Не нужно обслуживать»: почему женщины выбирают одиночество

Зачастую одиночество — это не безысходность, а личный выбор. Некоторые люди выбирают холостяцкую жизнь совершенно добровольно: кто-то из них изначально не нацелен на брак, а кто-то уже был скован нерушимыми узами и больше не хочет. "Рамблер" выяснил, почему женщины выбирают одиночество.

Больше времени на себя и детей

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Часто женщины говорят о том, что ценность отношений с мужчинами минимальна. Мужья не помогают им по дому, не занимаются воспитанием детей, и даже после развода не платят алименты. Девушки теряют мотивацию заводить новые отношения, так как справляются со всем самостоятельно.

"Я закончила с отношениями, потому что не видела в них никакой пользы, все говорили мне, что необходимо найти мужчину, только толку от него? Я развелась с мужем и стала воспитывать сыновей сама. Муж никогда не помогал, поэтому после расставания стало даже легче жить. Не нужно обслуживать еще одного "ребенка". А отсутствие ссор и здоровые нервы помогли мне стать отличной мамой".

Отношения даются с трудом

Отношения неизменно приводят к тому, что мы в чем-то зависим о партнера. Любая близость дарит как положительные, так и отрицательные эмоции. Нам грустно, когда происходят ссоры или у партнера возникают проблемы. К сожалению, плюсы в некоторых отношениях не перевешивают минусы.

"Я была одна большую часть своей жизни, а то время, что я провела в отношениях, было ужасным. Я либо справлялась с отсутствием партнера, либо страдала из-за него, третьего было не дано. Мне всегда казалось, что одиночество — это нестрашно, ведь я нахожусь с человеком, который действительно заботится обо мне — я сама, а это лучше, чем жить с кем-то, кто заставляет тебя плакать и жертвовать всем ради непонятной цели".

Разочарование, связанное с насилием

Негативный опыт также влияет на решение женщин заводить отношения. В России до сих пор распространены случаи домашнего насилия, которые никак не урегулированы законом. По этой причине многие женщины оказываются жертвами своих партнеров. Без психолога с подобными травмами справиться невозможно.

"Мне страшно, что я влюблюсь в мужчину, который будет бить меня, насиловать, обзывать и изменять. Весь мужской пол пугает меня до ужаса"!

Жизнь для себя

Другим просто нравится жить так, как хочется. Все-таки отношения подразумевают некоторые обязательства и стабильность. Да, можно найти партнера, который тоже будет легким на подъем, но сделать это гораздо труднее. Подавляющее большинство людей с трудом уезжают с насиженного места.

"Моя жизнь проходит под знаком непостоянства. Дело в том, что я никогда не задерживаюсь на одном месте дольше, чем на пару месяцев. Перемещаюсь из одной страны в другую. Это делает долгосрочные отношения невозможными, а я честно хочу жить для себя".

Одиночество — независимость

Женщины стали более независимыми. Уравнивается финансовое положение, психологически женщины чувствуют себя более защищенными, поэтому и выбирают одиночество. Кстати, процент одиноких в развитых странах выше как раз по причине того, что люди способны выживать в одиночестве. Отношения при этом всегда развиваются по одному сценарию: встреча, влюбленность и накал, спад и кризис. Люди не хотят тратить на это время.