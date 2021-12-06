«Не нужно обслуживать»: почему женщины выбирают одиночество

Зачастую одиночество — это не безысходность, а личный выбор. Некоторые люди выбирают холостяцкую жизнь совершенно добровольно: кто-то из них изначально не нацелен на брак, а кто-то уже был скован нерушимыми узами и больше не хочет. "Рамблер" выяснил, почему женщины выбирают одиночество.
Часто женщины говорят о том, что ценность отношений с мужчинами минимальна. Мужья не помогают им по дому, не занимаются воспитанием детей, и даже после развода не платят алименты. Девушки теряют мотивацию заводить новые отношения, так как справляются со всем самостоятельно.
"Я закончила с отношениями, потому что не видела в них никакой пользы, все говорили мне, что необходимо найти мужчину, только толку от него? Я развелась с мужем и стала воспитывать сыновей сама. Муж никогда не помогал, поэтому после расставания стало даже легче жить. Не нужно обслуживать еще одного "ребенка". А отсутствие ссор и здоровые нервы помогли мне стать отличной мамой".
Отношения неизменно приводят к тому, что мы в чем-то зависим о партнера. Любая близость дарит как положительные, так и отрицательные эмоции. Нам грустно, когда происходят ссоры или у партнера возникают проблемы. К сожалению, плюсы в некоторых отношениях не перевешивают минусы.
"Я была одна большую часть своей жизни, а то время, что я провела в отношениях, было ужасным. Я либо справлялась с отсутствием партнера, либо страдала из-за него, третьего было не дано. Мне всегда казалось, что одиночество — это нестрашно, ведь я нахожусь с человеком, который действительно заботится обо мне — я сама, а это лучше, чем жить с кем-то, кто заставляет тебя плакать и жертвовать всем ради непонятной цели".
Негативный опыт также влияет на решение женщин заводить отношения. В России до сих пор распространены случаи домашнего насилия, которые никак не урегулированы законом. По этой причине многие женщины оказываются жертвами своих партнеров. Без психолога с подобными травмами справиться невозможно.
"Мне страшно, что я влюблюсь в мужчину, который будет бить меня, насиловать, обзывать и изменять. Весь мужской пол пугает меня до ужаса"!
Другим просто нравится жить так, как хочется. Все-таки отношения подразумевают некоторые обязательства и стабильность. Да, можно найти партнера, который тоже будет легким на подъем, но сделать это гораздо труднее. Подавляющее большинство людей с трудом уезжают с насиженного места.
"Моя жизнь проходит под знаком непостоянства. Дело в том, что я никогда не задерживаюсь на одном месте дольше, чем на пару месяцев. Перемещаюсь из одной страны в другую. Это делает долгосрочные отношения невозможными, а я честно хочу жить для себя".
Женщины стали более независимыми. Уравнивается финансовое положение, психологически женщины чувствуют себя более защищенными, поэтому и выбирают одиночество. Кстати, процент одиноких в развитых странах выше как раз по причине того, что люди способны выживать в одиночестве. Отношения при этом всегда развиваются по одному сценарию: встреча, влюбленность и накал, спад и кризис. Люди не хотят тратить на это время.
"Быть одной — это своеобразная терапия, очищение, через которое должна пройти каждая девушка, чтобы не только научиться заботиться о себе самостоятельно, но и переосмыслить ценности в отношениях. Все свои решения я принимаю сама и не завишу ни от кого. Это не одиночество, это свобода".