Что делать, если у вашего партнера он огромный

«Не ценишь ты своего счастья», — мечтательно скажут одни. «Да, я тебя понимаю, это больно», — сочувственно кивнут другие. Все мы такие разные, и мало того, что нам приходится притираться к своим половинкам по характеру, так еще и физические параметры могут не совпасть. Ну не терять же хорошего парня, если при виде его достоинства зрачки расширяются от ужаса?

Что нужно для ярких оргазмов? Многие мужчины уверены, что член, да побольше. Но не всегда «больше» значит «лучше». Мужская анатомия и есть то самое исключение, где размер может подпортить все. Почему большой член для мужчины — предмет гордости и как заниматься сексом, если у партнера все хорошо с сантиметрами, специально для WMJ.ru рассказала секс-коуч, основатель школы интимной гимнастики Вагимагия, Екатерина Бибишева.

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Екатерина Бибишева Секс-коуч, основатель школы интимной гимнастики Вагимагия

Почему размер имеет значения для мужчин, но не для женщин?

Мужчины с большим членом всегда гордились своим достоинством. А те, кому не так повезло, придумывали способы хотя бы визуально увеличить член. Так в средневековой Европе была мода на гульфики — это такие клапаны, которые пристегивались к штанишкам. До сих пор можно увидеть гульфики на портретах королей того времени. Особенно отличался этим Генрих VIII, который казнил нескольких своих жен. Про него даже говорили, что его гульфик входит в зал раньше, чем сам король. Гульфики шились гораздо больших размеров, чем их содержимое, а пустоты заполнялись ватой для солидности. Жены Генриха VIII раскрыли его тайну и поплатились за это своей жизнью.

Почему же для мужчин родиться с большим членом — это как вытянуть счастливый билетик в лотерею? Все из-за нашей природы. Физическая мощь в животном мире — признак альфа-самца. Если у мужчины крупный половой орган, то он чувствует себя на голову выше остальных. Вот почему они постоянно меряются достоинствами. Было бы, чем мериться, хочется добавить мне. Проведенные многочисленные исследования выявили, что пенис длиной больше 16 см присутствует лишь у 5% процентов мужчин. Члены меньше 10 см встречаются столь же нечасто.

При это девушки вообще не сторонницы крупных экземпляров. Ученые из университета Бостона выяснили, что для 71% женщин главное толщина, а не длина. Все потому. что протяженность вагины — всего 7-12 см, а самые чувствительные области расположены всего в 3-4 см от входа. Вся остальная часть вагины малочувствительная.

Техника безопасности: как наслаждаться сексом, если у партнера большой член?

Разумеется, у большого размера есть и положительные стороны. В джинсах он смотрится весьма привлекательно, а на пляже, в плавках, — так вообще. Но вот что делать с ним в сексе, чтобы девушка кричала не от боли, а от счастья? Я приготовила подробную инструкцию для вас двоих.

Долгая прелюдия обязательна. И никакого спонтанного, быстрого секса. От него девушка точно не получит удовольствие. Скорее она сосредоточится на боли, не сможет расслабиться и не получит оргазм. Очень важно, чтобы девушка была максимально возбуждена. Тогда ее вагина увеличится в размере и она получит наслаждение. Пустой кишечник тоже поможет девушке, если у партнера большой член. Будучи переполненным, кишечник создает дополнительное давление на матку, что добавляет неприятных ощущений. Много смазки. Она даст приятное скольжение и никаких микротравм. Но только не используйте смазку с анестетиком. Она блокирует болевые сигналы и девушка может их пропустить. А ведь они очень важны. Забудьте про анальный секс. Пусть он останется в порно, а вы наслаждайтесь качественным вагинальным сексом. Но только в правильной позе. Итак правильная поза. Избегайте догги-стайла и других поз, которые упрощают глубокое проникновение. Отдайте предпочтение позам со сведенными или скрещенными ногами и вариациям «женщина сверху», в которых легче регулировать глубину входа. Делайте акцент на приятных коротких фрикциях в первой трети влагалища — шанс достичь оргазма у девушки возрастет в разы. Используйте насадку на член. Ограничители или эрекционные кольца «съедят» пару сантиметров пениса и позволят девушке чувствовать себя комфортнее. Оральные и мануальные ласки - отличная альтернатива вагинального секса, если у мужчины большой член. Как говорил Казанова: «Я мужчина пока у меня есть хотя бы один палец». Ну и для женщины это прекрасный вариант удивить своего партнера без вреда для себя.