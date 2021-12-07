Как безопасно заниматься любовью во время беременности

В положении у многих женщин усиливается сексуальное влечение. Это связано со многими факторами — увеличивается чувствительность сосков, кровь приливает к половым органам. Будущим папам тоже часто трудно устоять — женская фигура кажется более притягательной благодаря увеличивающейся груди и новым формам тела. Но все-таки мучает вопрос — точно ли это безопасно для малыша?

Фото: Кадр из фильма «Немножко беременна» Кадр из фильма «Немножко беременна»

Беременность — особенный период в жизни каждой женщины, ведь в вашем прекрасном теле растет новая жизнь. Но это совершенно не значит, что нужно отказывать себе в удовольствии. По мнению большинства гинекологов, секс во время беременности просто необходим: он создает эмоциональный настрой будущей мамы, помогает поддерживать близость между супругами и, конечно, приносит женщине удовольствие. Но только если нет прямых противопоказаний. Как им заниматься корректно, специально для WMJ.ru рассказала секс-коуч, основатель школы интимной гимнастики Вагимагия, Екатерина Бибишева.

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Как трансформируется желание, пока ждешь ребенка?

В гормональном плане беременность — как американские горки: вы можете ощущать сумасшедший подъем, прилив сил, сильно хотеть своего партнера, а уже завтра у вас не будет желания даже встать с кровати. Поэтому интимная жизнь женщины в это время испытывает существенные изменения.

В первом триместре либидо чаще всего угасает. Это связано с тем, что ваше тело хочет максимально обезопасить ребенка. У женщины могут проявиться симптомы токсикоза, грудь увеличивается в размере, появляется перманентная усталость.

Во втором триместре либидо пробуждается: вы уже прожили недомогание, у вас достаточно энергии, при этом изменения в теле не так критичны, и вы вполне можете получить оргазм от привычной стимуляции.

В третьем триместре либидо снова засыпает: все из-за прибавки в весе, а еще усталости, изменении в пищеварении. Женщина может чувствовать физический дискомфорт и все чаще отказывает партнеру в интиме.

Хорошо это или плохо — трудно сказать однозначно. Понятие либидо вообще не поддается стандартизации, особенно в период ожидания ребенка. Поэтому я снова и снова призываю вас слушать себя: занимайтесь сексом только по вашему желанию и не ограничивайте себя в удовольствии, если нет запрета от гинеколога. У секса в период ожидания малыша есть и пикантные положительные моменты. Например, повышение чувствительности вагины. Кровообращение в органах малого таза улучшается, и вы особенно ярко чувствуете каждое движение партнера. А еще во время оргазмов вырабатываются гормоны радости, вы ощущаете близость с партнером и чувство безусловного счастья. А ведь женщине это просто необходимо.

Инструкция для безопасного секса в эти волшебные месяцы Предохраняйтесь. В ожидании малыша иммунная защита женщины снижается и она становится более восприимчива к посторонним микроорганизмам. Поэтому обязательно используйте презерватив и вместе с партнером сдавайте анализы по графику, согласованному гинекологом. Выбирайте комфортную позу. Ту, в которой вы будете максимально расслаблены и сможете получить наслаждение. Не стоит боятся экспериментировать, ведь только так вы найдете идеальный вариант для себя. Смазка нужна. В период беременности у женщины может наблюдаться сухость вагины, а секс без увлажнения чреват микротравмами. Поэтому я советую использовать смазку на водной основе, в идеале — гипоаллергенную и без сахара. Это еще одна гарантия, что лубрикант не спровоцирует рецидив кандидоза. Вибраторы в период ожидания малыша — щекотливая тема. Есть врачи, которые рассказывают про негативное влияние вибрации на плод. Но конкретных исследований по этому поводу не проводилось. А вот что точно не повредит малышу (опять же если нет запрета от гинеколога), так это вакуумные стимуляторы. По типу воздействия они напоминают оральную стимуляцию, что даже более приятно для большинства женщин, чем пенетритивный секс. Полный запрет на секс. Если врач велел вам принять целибат, обязательно уточните, о какой конкретно стимуляции идет речь. Возможно под запретом вагинальное проникновение, а вот петтинг, фингеринг и оральные радости вполне приемлемы. Если нежелательны именно сокращения матки, обязательно попробуйте массажные техники для расслабления всего тела. Телесный контакт в период вынашивания очень важен. Поэтому не стесняйтесь просить партнера, чтобы он чаще прикасался к вам и обнимал без повода.