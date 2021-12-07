Как безопасно заниматься любовью во время беременности

В положении у многих женщин усиливается сексуальное влечение. Это связано со многими факторами — увеличивается чувствительность сосков, кровь приливает к половым органам. Будущим папам тоже часто трудно устоять — женская фигура кажется более притягательной благодаря увеличивающейся груди и новым формам тела. Но все-таки мучает вопрос — точно ли это безопасно для малыша?
Беременность — особенный период в жизни каждой женщины, ведь в вашем прекрасном теле растет новая жизнь. Но это совершенно не значит, что нужно отказывать себе в удовольствии. По мнению большинства гинекологов, секс во время беременности просто необходим: он создает эмоциональный настрой будущей мамы, помогает поддерживать близость между супругами и, конечно, приносит женщине удовольствие. Но только если нет прямых противопоказаний. Как им заниматься корректно, специально для WMJ.ru рассказала секс-коуч, основатель школы интимной гимнастики Вагимагия, Екатерина Бибишева.
В гормональном плане беременность — как американские горки: вы можете ощущать сумасшедший подъем, прилив сил, сильно хотеть своего партнера, а уже завтра у вас не будет желания даже встать с кровати. Поэтому интимная жизнь женщины в это время испытывает существенные изменения.
В первом триместре либидо чаще всего угасает. Это связано с тем, что ваше тело хочет максимально обезопасить ребенка. У женщины могут проявиться симптомы токсикоза, грудь увеличивается в размере, появляется перманентная усталость.
Во втором триместре либидо пробуждается: вы уже прожили недомогание, у вас достаточно энергии, при этом изменения в теле не так критичны, и вы вполне можете получить оргазм от привычной стимуляции.
В третьем триместре либидо снова засыпает: все из-за прибавки в весе, а еще усталости, изменении в пищеварении. Женщина может чувствовать физический дискомфорт и все чаще отказывает партнеру в интиме.
Хорошо это или плохо — трудно сказать однозначно. Понятие либидо вообще не поддается стандартизации, особенно в период ожидания ребенка. Поэтому я снова и снова призываю вас слушать себя: занимайтесь сексом только по вашему желанию и не ограничивайте себя в удовольствии, если нет запрета от гинеколога. У секса в период ожидания малыша есть и пикантные положительные моменты. Например, повышение чувствительности вагины. Кровообращение в органах малого таза улучшается, и вы особенно ярко чувствуете каждое движение партнера. А еще во время оргазмов вырабатываются гормоны радости, вы ощущаете близость с партнером и чувство безусловного счастья. А ведь женщине это просто необходимо.
И, пожалуйста, не сравнивайте свой опыт с опытом подруг. Все женщины разные, и у каждой беременность протекает по-особенному. И не забывай про принцип согласия, особенно пока ждешь малыша: сексом стоит заниматься только при наличии обоюдного желания. Ваш комфорт, удовольствие и безопасность первостепенны, особенно в этот прекрасный период.