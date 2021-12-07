7 интимных тем, которые нужно обсудить с партнером

Доказано, что честный разговор не убьёт романтику, как многие думают, а, наоборот, уберёт лишнюю неловкость и поможет избежать множества разнообразных неприятных ситуаций, а также ложных ожиданий.
Больше всего вопросов по поводу предварительных ласк возникает именно у сильной части населения. Мужчины попросту недоумевают сколько должна длиться идеальная прелюдия, но сами хотят как можно быстрее её завершить, чтобы перейти к «основным действиям». Разрешить путаницу в этом вопросе поможет откровенный разговор, лучше всего начать его девушке, поскольку мужчина начать тему о прелюдиях постесняется, ведь партнёрша может подумать, что он плохой любовник. Между тем неплохо было бы уточнить, что именно вам нравится в прелюдиях.
Чем раньше получится в этом вопросе расставить все точки на i, тем комфортнее пройдёт первый интим. Вопросы интимной депиляции можно выяснить в шуточной форме, рассказать историю, как во время секса (подруге Маше) коротенькие волоски расщекотали до смеха и испортили всё удовольствие от процесса. Стоит также поинтересоваться предпочтениями мужчины. Например, многим нравится, когда девушка оставляет небольшую полоску во время депиляции на лобке, а другие приветствуют только исключительную гладкость. Уточнив тонкости и детали, вы больше не станете отвлекаться и насладитесь моментом страсти.
Не все люди готовы на эксперименты в сексе, это абсолютно нормально. Советую сразу обсудите границы дозволенного в постели. Такой разговор поможет ближе понять друг друга на психологическом и эмоциональном уровне, при этом создаст между вами хороший контакт. Техническая и физиологическая части процесса Расскажите партнёру о том, что вам нравится, когда он делает во время секса. Уточните, что хотели бы изменить и добавить в ваши интимные отношения. Этот момент является связующим, можно рассказать о любимых позах, ощущениях во время определённых действий и комфортной продолжительности секса.
Важная составляющая процесса. Девушке стоит сразу предупредить партнёра о том, что она тоже настроена получить оргазм, но для этого ему придётся постараться, ведь не у всех получается достичь удовольствия максимально быстро. Но и здесь есть свои «но», например, многие представительницы слабого пола получают наслаждение от процесса и этого им достаточно, об этом тоже следует поговорить с партнёром.
Оральный секс — вызывает всегда бурные обсуждения и споры, поскольку одним девушкам он нравится, а другие отказываются им заниматься, считая его очень личным действием, которого достоин только проверенный и любимый человек. Обсудить этот вопрос следует заранее, чтобы не испортить пик удовольствия. Заодно можно уточнить отношение мужчины к куннилингусу.
Многие люди не против экспериментов в интимных отношениях, но всё это стоит обсудить. Если уверенны, что партнёр одобрит ваше предложения, то фантазию можно нашёптывать ему прямо на ушко во время близости. Например, вам хочется добавить вибратор, однако вы не можете набраться смелости, чтобы озвучить эту фантазию. Не бойтесь объяснить партнёру, что вы хотите получить «остреньких» ощущений, вибратор — это не конкурент, а помощник. Мужчина может держать его в руках и выявлять у вас любимую скорость и силу нажатия.