7 интимных тем, которые нужно обсудить с партнером

Доказано, что честный разговор не убьёт романтику, как многие думают, а, наоборот, уберёт лишнюю неловкость и поможет избежать множества разнообразных неприятных ситуаций, а также ложных ожиданий.

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Прелюдия

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Больше всего вопросов по поводу предварительных ласк возникает именно у сильной части населения. Мужчины попросту недоумевают сколько должна длиться идеальная прелюдия, но сами хотят как можно быстрее её завершить, чтобы перейти к «основным действиям». Разрешить путаницу в этом вопросе поможет откровенный разговор, лучше всего начать его девушке, поскольку мужчина начать тему о прелюдиях постесняется, ведь партнёрша может подумать, что он плохой любовник. Между тем неплохо было бы уточнить, что именно вам нравится в прелюдиях.

Интимная депиляция

Чем раньше получится в этом вопросе расставить все точки на i, тем комфортнее пройдёт первый интим. Вопросы интимной депиляции можно выяснить в шуточной форме, рассказать историю, как во время секса (подруге Маше) коротенькие волоски расщекотали до смеха и испортили всё удовольствие от процесса. Стоит также поинтересоваться предпочтениями мужчины. Например, многим нравится, когда девушка оставляет небольшую полоску во время депиляции на лобке, а другие приветствуют только исключительную гладкость. Уточнив тонкости и детали, вы больше не станете отвлекаться и насладитесь моментом страсти.

Границы дозволенного и недозволенного в сексе

Не все люди готовы на эксперименты в сексе, это абсолютно нормально. Советую сразу обсудите границы дозволенного в постели. Такой разговор поможет ближе понять друг друга на психологическом и эмоциональном уровне, при этом создаст между вами хороший контакт. Техническая и физиологическая части процесса Расскажите партнёру о том, что вам нравится, когда он делает во время секса. Уточните, что хотели бы изменить и добавить в ваши интимные отношения. Этот момент является связующим, можно рассказать о любимых позах, ощущениях во время определённых действий и комфортной продолжительности секса.

Оргазм

Важная составляющая процесса. Девушке стоит сразу предупредить партнёра о том, что она тоже настроена получить оргазм, но для этого ему придётся постараться, ведь не у всех получается достичь удовольствия максимально быстро. Но и здесь есть свои «но», например, многие представительницы слабого пола получают наслаждение от процесса и этого им достаточно, об этом тоже следует поговорить с партнёром.

Оральный секс

Оральный секс — вызывает всегда бурные обсуждения и споры, поскольку одним девушкам он нравится, а другие отказываются им заниматься, считая его очень личным действием, которого достоин только проверенный и любимый человек. Обсудить этот вопрос следует заранее, чтобы не испортить пик удовольствия. Заодно можно уточнить отношение мужчины к куннилингусу.

Эротические фантазии