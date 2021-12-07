Секс с бывшими — удовольствие или психологическая зависимость

Секс с бывшими — довольно распространенная ситуация, однако мы все идем в него с разными целями. Кто-то просто занимается сексом, для кого-то такой секс символизирует окончание отношений, для третьих — это месть, для четвёртых — надежда на воссоединение.
В новой серии подкаста "Активное согласие" участвуют сразу три героя и у каждого есть опыт секса с бывшими. В первой части Костя и Ника из подкаста «Мне только спросить» расскажут свое мнение на эту тему.
Во второй части психолог и сексолог Елена Третьякова прокомментирует, насколько спать с бывшими корректно по отношению к себе и другим.
Таймкод:
Костя:
0.56 — 9.00
Говорим про личный опыт и необходимость договоренностей с бывшим. Размышляем, всегда ли секс связан с чувствами.
Вероника:
9.09 — 26.20
Обсуждаем, почему секс с бывшими безопаснее секса с незнакомцем, измены и возможность возобновления старых отношений.
Лена Третьякова:
26.38 — Нормально ли испытывать эмоции к бывшим
28.45 — Стоит ли общаться с бывшими
32.53 — Секс с бывшими, насколько это ок
39.50 — Помогает ли секс пережить расставание
43.40 — Секс как способ выйти из отношений
45.30 — Секс спустя время и магия встречи
47.43 — Как понять, что отношения закончились
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова