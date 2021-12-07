Секс с бывшими — удовольствие или психологическая зависимость

Секс с бывшими — довольно распространенная ситуация, однако мы все идем в него с разными целями. Кто-то просто занимается сексом, для кого-то такой секс символизирует окончание отношений, для третьих — это месть, для четвёртых — надежда на воссоединение.

В новой серии подкаста "Активное согласие" участвуют сразу три героя и у каждого есть опыт секса с бывшими. В первой части Костя и Ника из подкаста «Мне только спросить» расскажут свое мнение на эту тему.

Во второй части психолог и сексолог Елена Третьякова прокомментирует, насколько спать с бывшими корректно по отношению к себе и другим.

Таймкод:

Костя:

0.56 — 9.00

Говорим про личный опыт и необходимость договоренностей с бывшим. Размышляем, всегда ли секс связан с чувствами.

Вероника:

9.09 — 26.20

Обсуждаем, почему секс с бывшими безопаснее секса с незнакомцем, измены и возможность возобновления старых отношений.

Лена Третьякова:

26.38 — Нормально ли испытывать эмоции к бывшим

28.45 — Стоит ли общаться с бывшими

32.53 — Секс с бывшими, насколько это ок

39.50 — Помогает ли секс пережить расставание

43.40 — Секс как способ выйти из отношений

45.30 — Секс спустя время и магия встречи

47.43 — Как понять, что отношения закончились

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий