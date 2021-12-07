5 типов мужчин с сайтов знакомств,  которых надо обходить за версту

Знакомства на сайтах и в приложениях — обычное дело. Разбираемся, как себя проявляют в этих сервисах мужчины, от которых нужно бежать со всех ног.

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Издание WomanHit перечислило 5 типов мужчин, которых в дейтинговых приложениях нужно обходить за версту — а они будут поджидать за каждым поворотом.

Прежде всего, это юмористы. Шутить он начнет сразу, и это будет не просто чувство юмора, а шутки ниже пояса, злые подколы и стремление самоутвердиться. Раздражать вас он начнет сразу, и каши с ним не сваришь.

Скучающий муж. Он уже женат и не скрывает статуса, но ищет необязательных знакомств. Зато честно! Но мало кому понравится быть просто развлечением на стороне: положиться на него будет нельзя, а шансы нарваться на общение с разъяренной женой так высоки, что практически стопроцентны.

Несчастные мошенники. Они будут жаловаться вам на жизнь, а параллельно запускать руку в ваш кошелек — ждите, они попросят у вас большую сумму в долг и исчезнут, если вы их не раскусите вовремя.

Простой парень, которого надо завоевать. Он вроде бы ничего не требует, называет себя обычным и простым (и, кажется, таковым и является) — но, несмотря на свою малопривлекательность и неамбициозность, ждет, что любая женщина будет его добиваться, как последнего мужчину на Земле.