Мужчина составил список подарков к 30-летию и прослыл инфантильным

Пользовательница Reddit анонимно рассказала о том, что муж разозлил ее, написав список подарков к своему 30-летию, который показался ей чрезмерным и смехотворным. Среди комментаторов мужчина прослыл инфантильным и жалким.

Женщина устыдила мужа и заявила, что он зашел слишком далеко и огорчил ее.

Видео дня

«Моему мужу исполняется 30 лет в следующем месяце. Это для него важное событие, и он хотел, чтобы его баловали по этому случаю, и он чувствовал себя особенным. В итоге он составил список пожеланий, который назвал "Ожидания в месяц, когда будет мой день рождения". Я не понимала, что это значит, пока он не начал зачитывать его вслух», — пояснила жена.

В частности, в списке значилось, что его не нужно просить выполнять работу по дому, он будет играть в Xbox в любой момент, когда захочет, и ему не придется платить свою часть аренды жилья. Кроме того, мужчина настаивал, что может пойти гулять с друзьями, когда захочет, а также прогуливать работу и не вставать рано, чтобы отвезти сына в школу.

«Другими словами, он хочет каникулы на месяц и отдых от своих обязанностей партнера и отца. Я спросила, говорит ли он серьезно, а он скорчил рожу и сказал: "Не переживай, это только на месяц"», — подчеркнула пользовательница Reddit.

Жена назвала этот список смехотворным и заявила, что не согласна выполнять его требования. «Он устроил истерику, заявил, что я эгоистично себя веду по отношению к его потребностям, и что на моем месте он бы согласился на все, чтобы сделать мой месяц дня рождения самым счастливым в году», — отметила она.

Другие пользователи Reddit поддержали женщину. Они сказали, что автор поста права, и требования мужчины чрезмерны.

«Если бы я выкатил такие требования моей жене, она бы подала на развод в качестве подарка на мой день рождения», — написал один из них. «Взрослый человек не может целый месяц игнорировать свои обязанности. Его требование оторвано от реальности», — отметил другой. «Он же это не серьезно? Или вы замужем за трехлеткой?» — спросил третий.