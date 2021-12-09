Парень испортил встречу с родителями девушки, расстегнув рубашку

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как бойфренд отказался выполнять одну ее просьбу и испортил знакомство с родителями. По словам девушки, встреча оказалась неудачной, потому что парень не захотел скрыть от ее родственников свои татуировки.

Фото: Globallookpress.com Globallookpress.com

Автор поста рассказала, что состоит в отношениях с молодым человеком почти два года. Недавно она решила познакомить бойфренда с семьей.

Видео дня

«Его тело на 90 процентов покрыто татуировками вплоть до шеи», — поделилась девушка и добавила, что сама выросла в семье, в которой серьезно относятся к внешнему виду и не одобряют бодимодификаций.

По словам героини истории, в день знакомства она попросила парня прикрыть свои татуировки. Кроме того, она купила для возлюбленного наряд, в котором он бы выглядел презентабельно и стильно. Кроме того, девушка объяснила бойфренду, что он должен и что не должен говорить, чтобы понравиться ее семье. Однако в итоге знакомство закончилось неудачно.

«Мои родители и сестра были немного критичны, но они так ведут себя с любым парнем, с которым я встречаюсь», — поделилась рассказчица.

Парня разозлило их поведение, и он намеренно расстегнул верхнюю часть рубашки, чтобы все могли увидеть его татуированную шею.

«Конечно, это оскорбило моих родителей, началась ссора. Они сказали ему, что он недостаточно хорош для меня, а мне заявили, что они разочарованы», — рассказала девушка. По ее словам, в итоге они попросили молодого человека уйти.

«Моя мать была в истерике. Она спросила, почему я встречаюсь с человеком, который похож на преступника», — поделилась героиня истории. Девушка добавила, что также поругалась с бойфрендом.

«Я сказала, что он должен был спрятать свои татуировки, если он хочет добиться уважения со стороны таких людей, как моя семья», — рассказала она.

В ответ молодой человек обвинил девушку в том, что она не принимает его таким, какой он есть, и пытается изменить. Автор поста уточнила, что после ссоры они почти не разговаривали.