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3 часа назад

Продающая интимные снимки девушка рассказала о самой странной просьбе клиента

Блогерша Бэйли Хантер (Bailey Hunter), продающая свои интимные снимки на OnlyFans, рассказала о самой странной просьбе, которую получала от клиента. Взрослый мужчина попросил ее ежедневно отправлять ему сообщения и платил ей за это сотни долларов. На ее ролик, опубликованный в TikTok 17 ноября, обратило внимание издание The Sun.

Продающая интимные снимки девушка рассказала о странном клиенте
Фото: @xbaileyhunter@xbaileyhunter

Героиня истории рассказала, что встретила мужчину, когда работала официанткой в ресторане. Он ужинал в заведении с другой девушкой.

«Я сразу поняла, что это было похоже на свидание содержанки со спонсором», — поделилась Хантер и добавила, что он оставил ей визитку и чаевые в размере 100 долларов, хотя его счет составил всего 40 долларов.

Девушка решила поблагодарить клиента и написала ему сообщение. В ответ он спросил у нее, когда она выйдет на смену в следующий раз.

«Когда он вернулся, он рассказал мне, что собирается купить бар, и хочет, чтобы я стала барменом», — вспомнила девушка.

Она уточнила, что согласилась с предложением нового знакомого.

В итоге их общение продолжилось. В течение трех лет мужчина платил девушке по две тысячи долларов в месяц и покупал ей дорогие подарки. Взамен он попросил Хантер только поддерживать с ним контакт и ежедневно отправлять ему сообщения. Блогерша отметила, что в их общении не было сексуального подтекста.

«Тогда я не знала, что такое спонсорство, у меня никогда не было ничего подобного ранее», — призналась девушка.

Позже она переехала в другой город и перестала общаться с мужчиной. Она посоветовала познакомиться с ним своей подруге. «И тогда он начал заботиться о ней, оплачивать все ее счета, делать ей подарки», — рассказала Хантер.

Девушка призналась, что пыталась найти такого же спонсора в новом городе, но у нее не получилось. «Оказалось, что другие мужчины хотят больше, чем просто получать сообщения», — заключила она. В комментариях под роликом пользователи удивились нестандартной просьбе мужчины. Они предположили, что он просто хотел позаботиться о девушке, не получая ничего взамен.

Любовь,
18+
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