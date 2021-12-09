Как сильнее сблизиться с партнером: 8 способов

Когда речь заходит о близости между влюбленными или об интимности, большинство из нас думает, что здесь так или иначе замешан секс. Но как сблизиться с парнем, если ваши отношения только начинаются или, скажем, ты чувствуешь, что он несколько отстранен? Вот несколько подходящих способов.

Фото: Кадр из фильма «Как отделаться от парня за 10 дней» Кадр из фильма «Как отделаться от парня за 10 дней»

Секс — далеко не единственный способ сближения с партнёром. Огонь страсти, сохраняющийся недолгий период, не позволяет перейти на новый уровень отношений — дружбы, любви, взаимопонимания. Практикующий психолог Юлия Никас специально для WMJ.ru поделилась необходимыми шагами на пути к построению гармоничного и крепкого союза.

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Вера

Все научные исследования о степени близости партнёров сводились к тому, что честные и открытые разговоры о своих желаниях, ценностях и целях — самый лучший способ укрепить связь, изначально основанную на сексе. Поддержка и вера друг в друга творят чудеса. Когда партнёр рассказывает вам о своей мечте, верьте в него, не включайте скептика! Лучше подумайте вместе, какие первые шаги для достижения цели можно сделать. Роль критика в отношения чревата тем, что вы никогда не станете безопасной территорией для партнёра. С течением времени есть вероятность, что своими мечтами он будет делиться с кем-то другим.

Внимание к эмоциям партнера

Ложь и обман крайне опасны для отношений. Что произойдет, когда он узнает о тайнах, если это, конечно, не сюрприз на день рождения? Это вызовет недоверие, ведущее к разрыву. Важно замечать чувства того, кто рядом с вами. Обращайте внимание на выражение лица, интонацию голоса. Если вашего партнера что-то огорчает, поддержите его или наоборот— оставьте наедине со своими мыслями. Всё зависит от ситуации и человека. Например, в сложных обстоятельствах женщине, чаще всего, нужно выговориться, а мужчине - помолчать и подумать. Уважайте особенности друг друга. Внимательно слушайте собеседника, не отвлекайтесь на посторонние дела. Партнёр должен чувствовать живой интерес с вашей стороны.

Язык любви

Узнайте язык любви вашего партнера. Есть прекрасная книга — «5 языков любви». Основной посыл следующий: очень часто мы не ощущаем любовь лишь потому, что говорим на разных языках. Например, у одного партнёра — это прикосновения, а у другого - слова. Один постоянно хочет массаж и обнимашки, но вместо этого 2 раза в день слышит : «Я люблю тебя». И ни один из них, на бессознательном уровне не чувствует удовлетворения, потому что хочет другого проявления чувств.

Доверие

Доверяя, вы открываетесь партнёру. Не бойтесь показаться уязвимой. В доверительных отношениях можно и нужно делиться своими переживаниями и страхами. Если ваш партнер готов слушать и слышать вас, это значительно укрепит союз.

Совместные увлечения

Даже если вы не разделяете увлечений вашего мужа, старайтесь интересоваться и иногда участвовать в них. Например, он любит рыбалку: помогите ему собраться, а после — выслушайте рассказ про самую большую рыбу! Радуйтесь вместе с ним! Найдите и спланируйте совместное занятие. Скажем, путешествие. Поверьте, в отношениях сразу начнутся перемены. Общие цели и дела всегда мотивируют к движению вперед вместе.

Искренние разговоры

Искренние разговоры позволят вам ближе узнать друг друга. Все, что мы помним из детства — основа того, как мы строим свои отношения в дальнейшем. Именно там, в детстве, закладываются фундаментальные понятия о любви и семье.

Весело вместе

Неважно сколько лет вы в браке, есть ли у вас дети или нет, не забывайте разбавлять ваши отношения эмоциями. Устраивайте дни отдыха от взрослой жизни, дурачьтесь, веселитесь и просто будьте собой. Лёгкость и радость стирают грань и порождают тёплые чувства. Чем чаще вы будете смеяться вместе, тем больше симпатии и искреннего проявления любви будет в вашей жизни.

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