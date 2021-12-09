Можно ли «зацепить» мужчину сексом на первом свидании

Одни считают, что секс на первом свидании – это мерзко, морально не этично и не понесёт за собой ничего хорошего. Другие же, наоборот, придерживаются позиции, что такой секс жизненно необходим, чтобы сразу «опробовать» партнёра.

Фото: @elen_tolkacheva @elen_tolkacheva

Чего же ждать от секса на первом свидании, как не забыть о предохранении и что сказать, чтобы отказаться от нежелаемого «вторжения»? Обо всём этом и не только поговорим с Еленой Толкачёвой.

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Елена Толкачёва — психолог, владелица международного агентства знакомств, эксперт журнала COLADY в области отношений.

Colady: Как вы относитесь к сексу на первом свидании?

Елена: Я к нему не отношусь (смеётся). А вообще, это самая животрепещущая тема, которую я люблю обсуждать. И как можно догадаться из моего первого предложения, я не сторонник такой «недетской авантюры».

В моей практике этого не было по многим причинам. Ну а так это сугубо личное дело каждого и если очень хочется, то почему бы нет. Главное, чтобы предохранялись.

Colady: Ну, тогда сразу про предохранение. Как не забыть про безопасность (презервативы, справка об отсутствии ИППП) и не разрушить «романтику» вечера?

Елена: Сложно, наверное, представить ситуацию: парочку закружило в вихре страсти, они раздевают друг друга глазами, а потом не только глазами, вся кровь в их организме рвётся в ту самую зону, дело заходит совсем далеко, и тут от кого-то из них в адрес другого звучит что-то типа «А ты меня точно ничем не заразишь?» Кажется, после такого вопроса продолжения «банкета» может и не случиться.

Конечно, в такие пикантные моменты вряд ли кто подумает попросить справку об отсутствии инфекций, передающихся половым путём. Её в принципе многие не спрашивают, вступая в новые половые связи. Однако ваше здоровье важнее стеснений. Поэтому даже при страстном сексе на первом свидании нужно вспомнить элементарно про презерватив или латексную салфетку.

Если это кого-то остановит: некоторые инфекции могут привести к бесплодию.

Colady: Согласны ли вы с мнением, что сексом на первом свидании можно «зацепить»?

Елена: Зацепить можно, конечно. Но для каких целей?

Цеплять на первом свидании лучше харизмой, энергетикой, женской сексуальностью, своим разносторонним взглядом на жизнь, умом, в конце концов.

Мозг – это самая сексуальная часть женского тела, по мнению мужчин. И, кстати, девушек порой тоже.

И если рассматривать в перспективе серьёзные отношения, то с секса лучше не начинать.

Colady: Что ждёт девушку после секса на первом свидании?

Елена: Да много чего, всё очень индивидуально. Плохое это или хорошее – смотря как она это воспринимает, и чего сама ожидает от такого свидания.

Вот, к примеру, знаю такую историю. Некоторые мужчины создают чаты в What’sApp или Телеграм, в которых после секса на первой встрече во всех красках обсуждают свои постельные победы, обмениваются фото нижнего белья, которые сняли «с тёлочки», аудиозаписями с диктофона со вздохами в момент пикантных сцен.

Эту историю рассказал мне один знакомый. Он даже показал мне подобный чат. Мне тогда стало очень противно и обидно за девчонок, наивно ищущих счастья не с теми мужчинами.

Colady: А как вы считаете, может ли секс на первом свидании перерасти в серьёзные отношения и даже семью?

Елена: В своей практике я не сталкивалась с такими случаями.

А вообще, по статистике 95% случайных сексуальных связей оказываются последними.

И эта статистика оправдана. А что мужчине ещё изучать, если вы открылись ему, как прочитанная книга. Как говорят мужчины: «Я там уже всё попробовал».

Colady: Елена, какие, по-вашему, могут быть плюсы и минусы секса на первом свидании?

Елена: Из плюсов, наверное, это можно сразу проверить, подходит ли партнёр по сексуальному темпераменту или нет (ведь отношения на 80 % строятся на сексе), новые приятные ощущения, оргазм, в конце концов (это ведь про удовольствие, а значит, плюс).

Минусы: партнёр может не понравиться в процессе, причинить боль, перейти всевозможные границы, которые перед сексом на первом свидании никто, конечно же, не успевает обговорить.

Кроме того, это и про последствия секса на первом свидании – инфекции, отсутствие серьёзных отношений (не всегда), мужские чаты с «грязными» обсуждениями девушек (о чём я ранее рассказала) и т.д.

Colady: Как распознать мужчину, который точно предложит секс на первой встрече?

Елена: Вообще почти любой мужчина всегда наготове, его, как гитару, настраивать не нужно. Особенно тех, кто на сайтах знакомств ищут быстрого и лёгкого секса, прошёл курсы пикапа и под чутким руководством своего гуру-учителя пополняет список #клуб100.

Иногда они прямо говорят о своих намерениях или слащаво намекают и соблазняют. У них свои приёмы, которые не всегда легко распознать.

Можно подмечать, о чём он говорит: не затрагивает ли слишком интимные темы, не перебарщивает ли с комплиментами, не хвастается ли своими сексуальными достижениями и т.д.

Если общение вживую, посмотреть, как он двигается, насколько откровенны и открыты его позы, не нарушает ли ваше личное пространство, подходя слишком близко или даже трогая, в том числе за интимные места.

Colady: Как девушке грамотно отказаться от секса на первом свидании и не напороться на насилие?

Елена: Вообще, нужно вести себя так, чтобы те, кому нужен мимолётный секс, также мимолётно проскальзывали мимо вас. Это цельный образ, над которым нужно поработать: одежда, макияж, позы, речь, умение выстраивать границы и достойно себя вести и т.д. Это и многое другое я помогаю прокачивать невестам в нашем Агентстве знакомств.

Ну а уж если пришлось отнекиваться от назойливого ловеласа, можно сказать, что у тебя критические дни (даже если это не так). Хотя некоторых товарищей и это не остановит.