Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
-2° в 
USD 73.85EUR 83.36
Войти в почту
3 часа назад

Сходившая на тысячу свиданий девушка дала советы по поиску «того самого»

Жительница Сиднея, Австралия, 19 лет искала любовь, сходила на тысячу свиданий, встретила «того самого» и дала советы тем, кто ищет любовь. Ее историю публикует 7News.

Сходившая на тысячу свиданий девушка дала советы по поиску «того самого»
Фото: Anna SwobodaAnna Swoboda

41-летняя уроженка Польши Анна Свобода рассказала, что начала искать пару на сайтах знакомств в 22 года.

«Я всегда верила в любовь. Я романтична и влюбчива. Я знала, что там есть кто-то для меня», — отметила она.

Девушка добавила, что хотела найти настоящую любовь и была не готова соглашаться на компромиссы.

В жизни Свободы случались периоды, когда она ходила на пять свиданий в неделю. Активные поиски чередовались с полным отказом от встреч. Сходив на тысячу свиданий, девушка, как она заявила, многое поняла о мужчинах. Она отметила, что они зачастую бывают более ранимыми, чем женщины, но им приходится скрывать свою уязвимость из-за навязанных стереотипов.

Спустя многие годы поиска девушка встретила «того самого» — с будущим мужем ее познакомили друзья. Девушка считает залогом их счастливых отношений схожие взгляды на жизнь.

Свобода призналась, что не пошла бы на многие свидания, если бы четко осознавала свои потребности и не находилась во власти ограничивающих убеждений. Она захотела помочь другим людям и создала собственный бизнес по подбору подходящей пары.

Тем, кто хочет встретить любовь, она рекомендует найти новое увлечение или хобби, освободиться от мыслей о прошлых отношениях и четко сформулировать свое видение отношений и ожидания от них.

«Важно понимать, чего ты хочешь от партнера и не стесняться своих желаний. Не нужно соглашаться на меньшее, твое тебя уже ждет», — заключила она.

Ранее сообщалось, что пережившая 11 разводов женщина по имени Моне сумела сохранить веру в любовь и встретила нового возлюбленного. Она призналась, что быстро влюбляется и получала предложение выйти замуж около 28 раз.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители