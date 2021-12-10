5 правил анального секса для начинающих

Анальный секс больше не считается запретной темой, однако многие женщины до сих пор уверяют, что это настоящая пытка. Прежде чем пробовать что-то новое, необходимо досконально изучить вопрос. Анальный секс без должной подготовки и знаний всех нюансов действительно не принесет удовольствия, однако если подойди к эксперименту правильно, то все может пройти максимально удачно.

Анальный секс — тайная фантазия многих мужчин и открытая боль женщин. Секс коуч, основатель школы интимной гимнастики Вагимагия Екатерина Бибишева специально для WMJ.ru рассказала о том, как практиковать его с минимальными потерями.

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Екатерина Бибишева Блогер, основательница школы интимной гимнастики и женского здоровья «Вагимагия»

Чем может быть опасен анальный секс?

По роду деятельности я толерантна практически к любым проявлениям сексуальности в половозрелых отношениях. Если оба партнера получают удовольствие в процессе и действуют, опираясь на принцип согласия — это ли не идеальный союз?! Наверное, еще и поэтому мне претят некоторые запретительные меры. Например, в Саудовской Аравии и в странах Африки за анальный секс карают смертной казнью. Есть государства, где за анальные эксперименты полагается тюремный срок от 10 лет до пожизненного. При всем при этом спрос на страпоны и игрушки для анального секса вот стабильно растет. Кроме того, анальный секс практикуют, как средство сохранения девственности - все в тех же странах с суровым законодательством. Вот почему я не вижу смысла в таких ультимативных запретах: то, что не разрешено, хочется сильнее. А ведь анальный секс достаточно травмоопасен. - Во-первых, высок риск подцепить ИППП. - Второе — это большая вероятность развития инфекции: природные бактерии прямой кишки попадают в ранки и провоцируют неприятные последствия. - Третье — ослабление сфинктера: анус будет слабеть с каждым разом, появится зияние и однажды женщина может не удержать газы или каловые массы.

Поэтому я всегда советую дамам хорошенько подумать, прежде чем соглашаться на опасный эксперимент. Ну и, конечно, заниматься анальным сексом стоит только с согласия обоих партнеров и с соблюдением техники безопасности.

Безопасный анальный секс — он какой?

Не травматичный, комфортный и желанный для двоих. Я приготовила для вас инструкцию, чтобы необычный эксперимент был комфортен для вас обоих.

Первое правило— всегда используйте презерватив. Помните о бактериях и вирусных возбудителях, которые передаются через слизистую оболочку прямой кишки.

Второе правило— всегда используйте лубриканты на силиконовой основе. Они долго не высыхают и уменьшают риск травмирования ануса. Некоторые секс-коучи рекомендуют смазки с анестетиком, но только не я. Если вы купируете боль, то не сможете услышать сигналы организма и получите травму.

Третье правило— анальный секс ни в коем случае не должен сопровождаться болью. При ее появлении сразу остановите партнера и не продолжайте эксперимент.

Четвертое правило— не забудьте подготовиться к анальному сексу, физически и психологически. Можно сделать анальный душ. Это небольшая резиновая груша, которую вы найдете в аптеке. Наполните ее теплой водой и аккуратно направьте струю воды внутрь себя. А партнеру расскажите о предварительных ласках. Сначала партнер нежно гладит сфинктер и стимулирует клитор. Потом прорабатывает сфинктер одним пальцем. Как бы подготавливает его к пенетрации.

Пятое правило— выбирайте безопасную позу. Самая удобная — это когда вы лежите на боку с поджатыми к груди коленями. Так называемая поза эмбриона. Партнер в этом случае также лежит на боку позади вас. В этом положении вы самостоятельно контролируете действия мужчины. И угол вхождения члена менее травматичен.

Ну и не забывайте главное правило: не чередовать анальный секс с вагинальным.

И пожалуйста не принуждайте себя. Если не готовы психологически, есть страхи, медицинские противопоказания, боль — не занимайтесь анальным сексом. Очень маленький процент женщин по настоящему испытывает приятные ощущения во время анального секса, в основном они терпят чтобы доставить удовольствие мужчине. Не навредите себе.

Почему мужчинам так нравится анальный секс?