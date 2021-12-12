Защитит ли брачный контракт от измен

Мода на брачные контракты пришла в современную Россию из западных стран. Многие люди видят в брачном контракте важную гарантию не только справедливого, с их точки зрения, распределения имущества в браке, но и соблюдения супругами определенных обязательств по отношению друг к другу.

Один из самых животрепещущих и деликатных вопросов — супружеские измены. Адюльтер был распространен всегда, и пострадавшей стороне, конечно, хочется материально наказать провинившегося супруга. В обществе распространено заблуждение, что с помощью брачного контракта в случае супружеской измены можно перераспределить имущество. Это не так.

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Начнем с того, что основополагающий документ, регулирующий брачные отношения в Российской Федерации — Семейный кодекс РФ. В нем есть место и для упоминания брачного контракта: в соответствии со статьей 40 СК РФ, брачным договором называется соглашение, заключаемое между вступающими в брак лицами или уже между супругами, находящимися в браке. В статье 42 СК РФ подчеркивается, что супруги с помощью брачного договора могут изменить установленный законом режим совместной собственности.

Таким образом, российское семейное законодательство рассматривает брачный договор как документ, регулирующий имущественные отношения между супругами. Но супружеская измена, как и плохое обращение, злоупотребление алкоголем или наркотиками, изменение внешности с помощью пластической операции и так далее, не являются имущественными отношениями. Соответственно, брачный договор их регулировать не будет. Поэтому, даже если в брачном договоре будет прописан пункт о том, что в случае измены супругу все имущество отходит пострадавшей стороне, ни один суд этот пункт не признает, договор будет признан ничтожным. Ведь включение пункта о запрете супружеской измены, по сути, ограничивает супругов в их дееспособности и правоспособности, регулирует сферу неимущественных отношений.

Единственное, в чем может помочь составление брачного договора — в перераспределении имущества после развода. То есть, если вам изменили и вы решаете развестись с этим человеком, то на основании брачного договора вы можете получить иную долю в общем имуществе, чем получали бы при его отсутствии. Имущество в таком случае будут делить не 50:50, а, к примеру, 80:20. Ну или 100% имущества отойдет одному супругу, но лишь в том случае, если второго супруга такой раздел имущества не ставит в крайне неблагоприятное положение.

Оставить полностью без жилья и средств к существованию человека нельзя даже в соответствии с брачным договором. Другое дело, если у второго супруга есть своя квартира, тогда общая квартира может отойти, в соответствии с брачным договором, первому супругу. В противном случае суд признает, что брачный договор ставит одного из супругов в крайне неблагоприятное положение и признает его недействительным.