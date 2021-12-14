Почему вы регулярно выбираете не тех мужчин

Каждая женщина хочет чувствовать себя желанной, любимой и при этом то же самое испытывать к партнеру. Ощущать притяжение на всех уровнях — эмоционально-чувственном, телесном, чтобы были общие интересы и мечты о будущем. Почему же тогда мы раз за разом выбираем «плохих» парней и отношения, противоположные тем, о которых мечтаем? Разбираемся вместе с нашим экспертом.

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Юлия Столярова

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психолог, автор трансформационных методик для женщин

Почему развивается созависимость

Осознанные отношения можно строить только тогда, когда вы выходите в психологическую зрелость — очищаете психику от накопленных травм, боли, негативного прошлого опыта. Пока этого не произойдет, вы будете неосознанно выбирать партнера, через которого сможете раз за разом переживать свои непроработанные травмы.

Давайте разберемся, почему мы притягиваем созависимость и какие проблемы за этим скрываются. Близкие отношения можно сравнить с зеркалом: в них мы сталкиваемся со своими гранями личности, психологическими ограничениями, и это далеко не всегда приятно осознавать. Но это может быть и развитием — через преодоление мы приходим к гармонии.

Созависимость — это нарушение привязанности, когда один из партнеров зацикливается на другом и делает его центром своей жизни. В таких отношениях человек ощущает себя уязвимым. Ему нужен кто-то, чтобы через «зеркало» другого идентифицировать себя. Такие люди полностью посвящают себя избраннику, и у них начинает проседать продуктивность по всем остальным сферам жизни. Причина, как правило, в детстве: ребенок был тотально слит с мамой, а потом произошло резкое отделение. Малыш пережил сильную травму, которая во взрослом возрасте проявляется в отношениях с противоположным полом, чтобы быть обнаруженной и исцеленной. По принципу зеркала нам встречаются люди, которые смогут ярче всего показать нам наши ограничения. И тогда пространство нам подкидывает человека с контрзависимостью.

Контрзависимость — это условно «он зависит от меня, а я завишу от того, что он зависит от меня». Вот такая хитрая игра. Контрзависимость — это страх слияния с партнером и потери себя. Основа травмы в этом случае — боязнь быть отвергнутым, непринятым, обжечься. Как правило, такие люди проживали эти ощущения уже не раз. Истоки такого поведения в чрезмерной эмоциональности мамы и в ее вспышках неконтролируемых реакций. Или, что чаще, в эмоциональной дистанции или отсутствии контакта. И взрослый уже либо избегает близости, возмещая это активными достижениями в других сферах жизни — работе, хобби, либо, влюбившись, начинает резко выставлять границы и дистанцироваться.

Созависимые люди эту холодность и отстраненность воспринимают очень болезненно — это как если снова и снова проживать «брошенность» мамой. В такие моменты созависимые начинают погружаться в хаос, стремясь вернуть объект зависимости. В ответ контрзависимый отстраняется еще сильнее, у него включается инстинкт — бежать из таких отношений.

Как выходить из созависимых отношений

Прорабатывать психологические травмы, связанные с детством и отношениями с родителями. Инструментов для этого много, но продуктивнее всего работа со специалистом. Переключайте внимание с партнера на социальную деятельность. Отдавайте часть своей энергии хобби, работе или делу, которое приносит вам удовольствие. Но и погружаться в него с головой не стоит, иначе это будет классическим вытеснением и проблема не решится.

Уделять внимание себе. Заведите полезные привычки, которые помогут вам заботиться о себе: медитация по вечерам, осознанное пробуждение, сексуальные практики. Они помогут снова слышать себя, осознавать свою привлекательность и ценность.

Как выйти из контрзависимости

Прорабатывать психологические травмы. Важно осознать, что ваша твердость и холодность — это не сила, а форма прикрытия слабости. Созависимый партнер может казаться слабее, потому что вы видите его уязвимость, но это не так. Позвольте себе пойти навстречу, чтобы почувствовать контакт, и уже после вместе выходите из положения.

Слушать себя. Индивидуальная практика: в моменты, когда вам хочется дистанцироваться, постарайтесь определить причину. Почему вы это делаете? К чему стремитесь? Ваша главная задача — не закрываться от партнера, а значит, от себя. Включайте его в свое поле, чтобы лучше ощущать общность. И уже после всего этого принимайте решения.

Как отношения с родителями влияют на нашу личную жизнь

Страх близости происходит от недоверия к миру. Если глобально, то это отсутствие эмоционального контакта с мамой, которая должна была заложить состояние «меня принимают любой, мир хороший и полон возможностей». Дать ощущение безопасности может только та мама, которая сама искренне считывает мир как безопасное место. Если транслировать ребенку, что «все хорошо», но на самом деле внутренне быть в напряжении и тревоге, это не сработает.

Кроме того, мама играет огромную роль в жизни женщины с точки зрения включения ее в женское биополе, в зону чувственности. Если мама не знакома с чувственностью, то ей нечего передать дальше. Папа играет такую же важную роль. Отец закладывает нам ощущение признания нас как женщины. Когда мы искренне интересны папе: он с нами играет в детстве, признает нашу красоту, женственность, деликатно с нами обращается. В этом случае и мужчину мы выберем с таким же отношением к нам. Другого мы просто не притянем или, притянув, не обратим внимания как на незнакомое. Когда вы проработаете эти зоны, вы почувствуете себя и признанными, и в безопасности. И тогда не будет страха идти в близость.

Также понаблюдайте, из какой роли, из какого психологического возраста вы контактируете с партнером:

Женщина-девочка: «дай любви, а то обижусь и перережу себе вены».

Женщина-подросток: «что бы вы мне ни дали, это все мне не надо, любите меня и не любите одновременно».

Женщина-родитель: «а ну-ка быстро пошел и достиг для меня всех высот, иначе лишу тебя секса и каши по утрам».

Зрелая женщина: «если я наступаю на те же грабли, значит, это мои сценарии притягивают такие события. И если я не знаю, чего хочу, то это «что-то» надо искать внутри себя. Осталось лишь понять и поработать с тем, что за сценарии мешают мне быть счастливой, изучить себя и понять свои потребности». Из этого состояния становится возможна та глубокая, взрослая парная история, о которой мечтает каждая женщина.

Если во время прочтения статьи вы почувствовали, как опускаются руки, «опять детство, опять мама, опять папа!», не унывайте. Дайте себе год, выберите хорошего специалиста с выстроенной системой работы и двигайтесь постепенно, шаг за шагом.