Мария Максакова проиграла в суде экс-супругу

Оперная певица и бывший депутат Государственной думы Мария Максакова уже больше года выясняет отношения через суд с бывшим мужем — бизнесменом Владимиром Тюриным. На этот раз состоялось заседание, где рассматривался иск мужчины о моральном вреде. Суд удовлетворил требования Тюрина, но частично — Мария должна будет выплатить 120 тысяч рублей экс-супругу. Ранее Владимир подал иск «о непоправимом моральном вреде». Мужчина заявил, что ему не нравится словосочетание «вор в законе», которое оперная дива не раз использовала в его адрес. Бизнесмен потребовал компенсацию в размере 5 миллионов рублей. Однако Максакова не унывает и даже в этой ситуации нашли положительную сторону. «Владимир Тюрин желал, чтобы словосочетание, которое красуется напротив его фамилии, а именно „вор в законе“, было признано судом порочащим его честь, достоинство и деловую репутацию. В этой части, увы, было отказано. Кстати, речи о недостоверности формулировки даже не шло», — отметила артистка изданию StarHit.ru.