4 способа бороться с потерей желания к интиму

Снижение или полное исчезновение сексуального желания — большая проблема, с которой сталкивается каждый третий житель большого города. Причин может быть множество, но самый главный вопрос — что делать в такой ситуации?

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Эксперты WomanHit рассказали, что делать, если интимная жизнь внезапно меняется в худшую сторону.

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Как можно меньше стресса

Понятно, что полностью избежать стрессовых ситуаций не получится, однако в наших силах снизить уровень травмирующих ситуаций. Если принимать любую мелочь близко к сердцу, не стоит и рассчитывать на устойчивый гормональный фон, от которого, кстати, сильно зависит влечение. Важно научиться выстраивать некое подобие психологического барьера, через который не пройдут будничные проблемы. Кроме того, старайтесь не нести проблемы домой. Еще лучше, если вы найдете способ снимать стресс, который накапливается за неделю. Это может быть что угодно, главное, чтобы негатив «выветривался».

Больше спорта

Один из самых эффективных способов поддерживать в тонусе физическое и психологическое состояние — регулярные занятия спортом. Особенно важен спорт в жизни мужчины, так как нагрузки помогают вырабатывать необходимый для качественной интимной жизни тестостерон. Но и женщинам не стоит забывать о посещение фитнес-центров, уже через несколько недель вы заметите прилив энергии, в том числе и сексуальной.

Ароматы в помощь

Не секрет, что натуральные афродизиаки способны творить чудеса. Об этом знают и создатели парфюма, и не скромничая добавляют необходимые ингредиенты в состав своих продуктов. Вы можете найти в составе туалетной воды следующие компоненты: жасмин, бергамот, мускатный орех, иланг-иланг и пачули. Можно не сомневаться, если парфюм содержит данные ингредиенты, интерес партнерши (или партнера) будет однозначно выше. Все же, многое зависит и от человека рядом, попробуйте помочь своей второй половинке снова заинтересоваться вами таким ароматным способом.

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