6 идей для интимного новогоднего вечера

Когда разговор заходит о том, где и как встретить Новый год, у многих людей начинается паника. Хочется настоящего праздника и бессонной ночи, чтобы она надолго осталась в памяти. Для тех, кто уже много лет в браке, для тех, кто хочет сексуального разнообразия, для тех, кто празднует этот год вдвоем, мы подготовили эксклюзивную подборку идей для новогоднего секса.

Праздник к нам приходит и открывает огромный простор для творчества. Хочется обновиться во всех сферах жизни — от гардероба до места дислокации. А секс так и может остаться прежним, если не приложить к этому усилий. Почему мы относимся с пренебрежением к одному из главных составляющих счастливой жизни и как модернизировать свой секс с Нового года, специально для WMJ.ru рассказала секс-коуч, основатель школы интимной гимнастики «Вагимагия», Екатерина Бибишева.

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Почему хороший секс — это не про пренебрежение

В Новый год мы все мечтаем начать все сначала. Новая жизнь, новые эмоции, новая работа. А вот отношения — они всегда где-то рядом, идут себе по накатанной. Не знаю, есть ли такие женщины, которые под бой курантов загадали: «Хочу новый секс со своим мужем», «Хочу, чтобы мы снова хотели друг друга как сумасшедшие», «Чтобы он хотел только меня, а я — только его». Нет же, мы загадываем все что угодно, кроме этого.

Пренебрежение — так мы относимся к сексу. А потом удивляемся: почему это он на работе задерживается или почему у меня не получается достигнуть оргазма. Очень часто слышу о том, что секс — это естественно и учиться ему не нужно. Ведь как-то мы научились размножаться и продолжаем это делать миллионы лет.

Вот именно — размножаться. Но секс — это нечто более глубокое для меня, чем просто фрикции с очевидным финалом. И когда мы научимся видеть в нем оттенки близости, чувственной душевности, только тогда мы сможем прогрессировать в постели на качественном уровне. Не нужно ждать, что ваши интимные отношения с партнером изменятся сами собой. Только мы сами можем «вырасти» в сексе, изучая новые практики, делясь своими желаниями.

Я за то, чтобы в Новый год вы вошли с четким осознанием: отношения — это всегда развитие. Что в сексе важно и нужно расти, и для этого необязательно скупать все игрушки в секс-шопе. Начните с познания своего тела, тела своего партнера. Не бойтесь экспериментировать, открывайтесь друг другу. Новая жизнь начинается не с бородатого Деда Мороза. Она начинается с вас двоих. Да, двоих — я на 100% уверена, что развиваться нужно обоим, только тогда будет результат. Поэтому мои ученицы проходят обучение параллельно с партнерами, чтобы вместе раскрепощаться и идти к самому яркому удовольствию в постели.

Топ-6 идей для новогоднего секса

Ну и куда уж без обновления секс-сценария на Новый год. Собрала для вас новые идеи для прелюдий, которые не только возбудят вас обоих, но и помогут изменить традиционный взгляд на предварительные ласки.

Попробуйте любовь наощупь

Займитесь любовью вслепую. Наденьте вдвоем новогодние колпачки и спустите их на глаза. Начните ласкать друг друга и ощущайте невероятные эмоции. Только заранее побеспокойтесь о безопасности: все ласки в колпачках проделывайте на мягкой кровати.

Свяжите себя по-новогоднему

Своеобразная вариация на тему шибари — искусство связывания. Только вот Новый год веревки не понадобятся: снимите с елки пушистую гирлянду и попросите партнера связать себя. В положении подчинения вы снимаете с себя ответственность и позволяете ласки, которых стеснялась. Только не используйте дождик: он впивается в кожу.

Поиграйте в «лед и пламя»

Устройте ему сеанс особенных оральных ласк, подключая полярные ощущения. Вам понадобится кусочек льда и чашечка теплого чая. Техника очень простая: подержите во рту кубик льда и начните радовать партнера орально. Когда холод начнет спадать, остановитесь и сделайте глоток теплого чая. Снова уходите в оральные ласки. От такого чередования у вашего мужчины снесет крышу. Кстати, если на праздничном столе есть бутылка газированной воды, то оральные ласки будут еще более чувственные и искрящиеся.

Сделайте сексуальные фанты

Купите новогодние открытки, а на обороте напишите свои тайные фантазии. Развесьте открытки на елке и в новогоднюю ночь поочередно снимайте открытки и исполняйте мечты.

Подарите массаж горячими мандаринами