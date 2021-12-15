«Женщина начинает кошмарить мужчин»: как распознать абьюз

Про абьюзивные отношения сказано уже много, но в некоторых моментах хотелось разобраться подробнее. Во-первых, почему токсичные партнеры кажутся притягательными и сексуальными. Во-вторых, как осознать, что новый знакомый — абьюзер. В-третьих, как понять, что я сама или сам — абьюзер.
В новой серии подкаста "Активное согласие" мы поговорили о взаимосвязи доминирования и сексуального возбуждения, поразмышляли на тему того, почему раньше никто не говорил об абьюзе так часто и громко. А еще подумали, можно ли искоренить насилие в принципе.
Обо всем этом рассказал психотерапевт и сексолог Артем Крупнов, который уже 16 лет помогает людям отыскать гармонию, а парам — наладить отношения и улучшить интимную жизнь.
Таймкод:
1.20 — Что такое абьюзивные отношения
5.00 — Почему раньше никого не волновала токсичность
7.53 — Основа абьюзивных отношений
8.55 — Токсичные отношения и секс
12.30 — Где эмоциональность, а где токсичность
17.30 — Абьюз в сексуальных отношениях
19.20 — Как определить абьюзера в начале отношений
22.44 — Абьюзеры меняются?
29.57 — Как понять, что я абьюзер
31.49 — Можно ли искоренить абьюз, отказавшись от него
32.10 — Что нельзя позволять своему партнеру
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова