«Женщина начинает кошмарить мужчин»: как распознать абьюз

Про абьюзивные отношения сказано уже много, но в некоторых моментах хотелось разобраться подробнее. Во-первых, почему токсичные партнеры кажутся притягательными и сексуальными. Во-вторых, как осознать, что новый знакомый — абьюзер. В-третьих, как понять, что я сама или сам — абьюзер.

В новой серии подкаста "Активное согласие" мы поговорили о взаимосвязи доминирования и сексуального возбуждения, поразмышляли на тему того, почему раньше никто не говорил об абьюзе так часто и громко. А еще подумали, можно ли искоренить насилие в принципе.

Обо всем этом рассказал психотерапевт и сексолог Артем Крупнов, который уже 16 лет помогает людям отыскать гармонию, а парам — наладить отношения и улучшить интимную жизнь.

Таймкод:

1.20 — Что такое абьюзивные отношения

5.00 — Почему раньше никого не волновала токсичность

7.53 — Основа абьюзивных отношений

8.55 — Токсичные отношения и секс

12.30 — Где эмоциональность, а где токсичность

17.30 — Абьюз в сексуальных отношениях

19.20 — Как определить абьюзера в начале отношений

22.44 — Абьюзеры меняются?

29.57 — Как понять, что я абьюзер

31.49 — Можно ли искоренить абьюз, отказавшись от него

32.10 — Что нельзя позволять своему партнеру

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий