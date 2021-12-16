Может ли измена укрепить брак: мнение психолога

Измена, какая бы ни была – физическая или моральная, со стороны мужчины или женщины, всегда воспринимается как предательство. Однако, что самое парадоксальное, измена или подозрение на неё может стать и «спасательным жилетом» в некоторых отношениях.

Фото: Pixabay Pixabay

Расскажу на примере, как это работает и стоит ли повторять опасный «трюк».

Видео дня

Моя подруга прожила с мужем 10 лет. Спокойно и без ругани. Каждый жил своей жизнью. Однажды на мероприятии она познакомилась с мужчиной, он окутал её вниманием, комплиментами, а позже и подарками. Она, не задумываясь, изменила мужу и ни разу не сожалела.

Со стороны любовника через пару месяцев началась ревность к мужу. И тут она почувствовала, что кому-то по-настоящему нужна. Самооценка стала расти. Об этом она поделилась со мной: «Лена, представляешь, меня муж никогда не ревновал. Почему? Неужели совсем безразлична».

Чем закончилась история. Муж начал подозревать её в измене. Установил прослушку на телефоне и в машине. В нём, наконец, проснулась ревность! Об измене он не узнал, но понял, что может потерять её навсегда, и изменился – стал более внимательным, начал дарить подарки и т.д. С тех пор в их отношениях всё наладилось.

Причины измены

Так вот, измены в семье чаще всего происходят не просто так а-ля «Пойду-ка я попробую на вкус вон те бананы, вдруг они слаще, чем в магазине у дома» (хотя у мужчин и такое бывает). Метафору несложно понять, думаю.

Бесконечные ссоры по разным поводам, уход от спокойных разговоров и решений проблем, безденежье, отсутствие интимной жизни, гиперконтроль, абьюз и многое другое – всё это добавляет холодка в паре или, наоборот, разжигает огонь вражды. И кто-то один или же оба идут «на сторону», чтобы получить там то, что недополучают в отношениях.

Также измена может быть результатом такого деструктивного поведения одного из супругов, как больная, патологическая ревность. Сам того не желая, один в паре подталкивает второго на измену. Тут принцип запретного плода и исполнения на деле того, в чём обвиняют.

Что делать

Ревность — это топливо, которое подпитывает отношения и стимулирует друг друга. Её отсутствие равно безразличие.

Однако в проявлении ревности не должно быть деструктивного поведения (когда она становится патологической): ограничения личного пространства, особенно с применением физической силы, проверки телефона и прочее.

Всё, что ограничивает, обязательно даст обратную реакцию. Например, у мужа больная ревность, он запрещает жене общаться с другими мужчинами, сам выбирает её окружение, диктует, как одеваться и т.д. Рано или поздно это приведёт к разрыву. В токсичных отношениях нормальный человек быть не сможет.

Однако бывает и такая ситуация: человеку (чаще женщине) нравится, когда партнёр ревнует.

Ей нравится быть под контролем более сильного и властного. В таких парах для обоих ревностный адреналин и провокации действительно становятся неким топливом в отношениях. Но здесь речь об истероидных личностях, у которых, скорее всего, есть травмы детства. А над этим нужно работать с психологом.

В любом случае, если угас огонёк или произошли какие-то иные проблемы в семье, их нужно решать (возможно, со специалистом), а не бежать «налево».

Потому что далеко не во всех случаях интрижка на стороне укрепит отношения. Зачастую обнаружение измены приводит к разводу – по статистике это самая частая причина развала семьи.

Отношения — это труд, и в них работают оба партнёра. Не всегда всё бывает гладко и сладко. Однако подпитывать любовь, страсть и близкие чувства нужно точно не изменой. А разными другими способами.

быть красивой;

эффектной;

самодостаточной;

разносторонней;

всё время совершенствоваться. Например, для женщины это:

Это будет нравиться многим мужчинам. Повысит самооценку и вызовет в вашем мужчине гордость, что рядом с ним уверенная, эффектная женщина. Для него это будет неким стимулятором. Он будет завоёвывать снова и снова и стараться соответствовать. А в таких отношениях огонёк и не погаснет.