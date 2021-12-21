3 признака того, что вам стоит вернуться к бывшему

Бывают ситуации, когда «попробовать еще раз» может быть не самой плохой идеей. Некоторые из нас задумываются «а что если…». Однако, стоит ли возвращаться к своему экс-возлюбленному? В такой ситуации подскажут некоторые признаки.

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Почти у каждого человека был такой опыт, когда отношения резко обрываются, хотя веской причины для этого вроде и не было. Повздорили на пустом месте и разбежались каждый в свой угол. В одном случае получается отпустить человека и перейти в новые отношения. Но бывают ситуации, когда проходит много времени, но мысль о том человеке не покидает и все равно тянет к нему. Однако обида или гордость не дают возможности написать или позвонить первой. Как понять, стоит ли возвращать бывшего или лучше все забыть и начать сначала? Как разобраться в этой непростой ситуации специально для WMJ.ru рассказала Мария Самарина — эксперт по осознанности и трансформации жизни.

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Мария Самарина, эксперт по осознанности и трансформации жизни

На самом деле таких признаков гораздо больше, но остановимся на самых распространенных и важных.

Признак №1. Вы расстались по глупости и вас до сих пор тянет друг к другу

Вы думаете о бывшем возлюбленном, следите за его страничкой в соцсетях. И ваш молодой человек тоже стремится наладить отношения или каким-то образом показать вам, что помнит о вас. Это может быть пост на его страничке или общая фотография. А возможно какие-то знаки внимания или подарки.

Признак №2. Вы постоянно думаете об этом человеке

Расстояние и время не стерли яркость воспоминаний. Напротив порой кажется, что они стали еще острее. Ваши мысли постоянно заняты вашим бывшим возлюбленным. И вы знаете, что он тоже не забыл вас. Вы настолько погружены мыслями в эту ситуацию, что встречаете на улицах и в общественных местах похожий типаж. И вам хочется подойти и заговорить, но вдруг вы осознаете, что это не он.

Признак №3. Позитивные чувства при мыслях о бывшем

Прислушайтесь к своим внутренним ощущениям. Что вы испытываете, думая об этом человеке? Если вы чувствуете боль, разочарование, грусть, злость или ревность — значит рана еще свежа. И новая встреча может принести новые страдания. Но если при мысли о нем вы испытываете гамму теплых положительных эмоций, если вас трогает то, что он делает какие-то шаги навстречу, то, возможно, есть смысл сделать шаг к примирению. При этом не так важно как вы ведете себя сейчас и какие аргументы пытаетесь привести в оправдание вашего расставания. Предположу, что порой вы стараетесь убедить себя, что все уже прошло. Или вы можете встречаться случайно в магазине или еще где-то. Но делать вид, что не замечаете друг друга. Вы даже можете начать общаться с кем-то другим, чтобы уйти от мысли о нем. Но остальные кажутся вам не особо интересными. Да, вам может быть весело, вы хорошо проводите время, но не готовы впустить кого-то нового в свою жизнь. Вы понимаете, что пока место занято и вы не спешите его освобождать. Вы пытаетесь делать с новым знакомым то, что делали раньше с любимым, но ощущения не те, чего-то не хватает. Вы живете не здесь и сейчас, вы зависли в прошлом и не готовы двигаться в будущее. Поймите, такая ситуация не приведет ни к чему хорошему. Луше расставить все точки над i.

Сделайте наконец выбор!