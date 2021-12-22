5 признаков, что вы встретили и полюбили альфонса

Далеко не всегда альфонсы ведут себя так нарочито, как это показано в фильмах. Некоторые мужчины искусно владеют мастерством жить за чужой счет. Если вы уже в отношениях и замечаете, что ваш избранник ведет себя подозрительно, задайтесь вопросом, а не альфонс ли он. "Рамблер" расскажет, как это определить.

Умалчивает о родственниках

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В целом, скрытность — это плохой знак, но его не всегда легко распознать. В разговоре о родственниках человек может якобы интимными моментами своей жизни. Например, рассказывать, как его наказывала мама. При этом ни имени мамы, ни ее род деятельности он не скажет. Более того, знакомство тоже скорее всаего не произойдет.

Финансовая нестабильность

Чтобы заманивать своих жертв альфонсы могут выдавать себя за успешных людей. Но затем бизнес идет ко дну, происходит увольнение или что-то еще, а человек просит занять денег в долг. Обычно к этому моменту женщина эмоционально расположена к мужчине и уже не считает передачу средств чем-то подозрительным, ведь любыщие люди должны помогать друг другу. Но иногда здоровый расчет в отношенях открывает глаза на реальное положение дел.

О чем говорит мужчина

Это следующий способ того, как распознать или вычислить альфонса. Видна ли в его словах очевидная лесть? Богиня, королева, единственная и неповторимая, красавица — лишь некоторые комплименты, которыми он осыпает жертву. Помните, когда в отношениях все идеально — это должно вызвать подозрение, ведь у здоровых людей есть свое мнение, своя жизнь и поводы для споров. Возможно, этот человек просто подыгрывает вам.

Явный интерес к финансам женщины

Альфонс, как бы невзначай станет расспрашивать, насколько его возлюлленная благополучна, есть ли у нее жилплощадь. Скорее всего, такой тип быстро предложит совместное проживание не на своей территории, а на территории дамы. Помните, что в здоровых отношениях люди вкладываются друг в друга, а не потребляют ресурсы кого-то одного.

«Защищает» любимую от друзей