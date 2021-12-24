Сексолог рассказала, как стресс влияет на влечение

Стресс оказывает отрицательное влияние на психику и эмоциональное состояние, а также увеличивает риск развития болезней, ослабляет иммунную систему. «Федеральному агентству новостей» сексолог, психолог Александра Миллер рассказала, как стресс влияет на сексуальное влечение.

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Из-за постоянного стресса нервная система зависает в режиме повышенной готовности, устаёт и истощается. У мужчин уровень либидо зависит от тестостерона, хронический стресс подавляет выработку гормона, сообщила сексолог. Длительные стрессы вызывают проблемы с сердечно-сосудистой системой, нарушается кровообращение. У женщин на половое влечение влияет эстроген.

Стресс также уменьшает выработку данного гормона и овуляцию. Из-за этого многие женщины, которые не могут забеременеть, должны обратиться за помощью к психологу или психотерапевту, нормализовать психику.

Женщине важно чувствовать себя в безопасности, уточнила специалист. В каменных джунглях, зарабатывая деньги и думая только о финансовом благополучии, можно попасть в ловушку и превратить жизнь в «день сурка». В подобной ситуации вы не только не будете успешны в бизнесе и личной жизни, но и получите моральное истощение, которое может вызвать депрессию. Это частое явление в современном мире, рассказала Александра Миллер.

Психолог отметила, что нужно планировать свою жизнь, наладить режим сна, чаще гулять на свежем воздухе. Также улучшить самочувствие помогут занятия спортом. Эти несложные правила, если их выполнять, помогут привести жизнь в норму, чтобы получать от неё радость.