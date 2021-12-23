Парень сделал предложение девушке и узнал неожиданную правду

Пользователь Reddit поделился историей о том, как сделал предложение девушке и узнал неожиданную правду о ней. Потенциальная невеста во время несостоявшейся помолвки призналась, что влюблена в его лучшего друга.

Автор поста рассказал, что встречался с девушкой пять лет и неделю назад решил сделать ей предложение. Он отметил, что его возлюбленная работала учителем и очень мало зарабатывала, поэтому он полностью ее обеспечивал и покрывал все нужды. Они вместе жили в его доме, куда он позвал друзей, чтобы устроить помолвку.

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«Я опустился на одно колено и задал ей самый важный вопрос в моей жизни, и она просто смотрела на меня, после чего оглянулась в сторону моего лучшего друга», — описал он свое предложение руки и сердца.

Тогда девушка обратилась к лучшему другу своего парня, которого зовут Майк, и спросила, не хочет ли он ничего сказать. В ответ друг с удивлением посмотрел на нее и сказал, что не понимает, о чем идет речь.

Девушка заявила, что с самого начала отношений с бойфрендом она была влюблена в его друга. Затем она обвинила Майка в том, что он допустил то, что сейчас ее официальный парень делает ей предложение.

«Я был в ярости от одной мысли, что мой лучший друг спал с женщиной, с которой я собирался провести всю оставшуюся жизнь», — пожаловался автор истории и добавил, что его друг так и не подтвердил заявления девушки.

Майк заверил, что они с возлюбленной рассказчика никогда не оставались вдвоем больше, чем на пару минут.

По словам героя истории, после случившегося он решил оборвать отношения с возлюбленной и выселить ее из своего дома. Девушка попросила не выгонять ее, потому что тогда ей негде будет жить. «Я сказал, что стоило думать об этом до того, как она использовала меня, чтобы добраться до моего друга», — заключил парень.