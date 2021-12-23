Путин о нетрадиционных ценностях: Надеюсь, у нашего общества есть моральная внутренняя защита

Западные тенденции, связанные с гендерной идентификацией, «культурой отмены» и «новой этикой» президент России Владмир Путин сравнил с пандемией и призвал искать противоядие. Речь об этом зашла на ежегодной пресс-конференции в Москве, передает «МИР 24».«То, что это придет – неизбежно. В условиях сегодняшнего мира это неизбежно, с интернетом, с коммуникациями современными, это неизбежно. Просто это так же как и пандемия, коронавирусная инфекция. И новые штаммы появляются. И нам от этого никуда не деться. Нам нужно просто противоядие искать эффективное. Если кто-то считает, что женщина и мужчина – это одно и то же. Ну, ради Бога. Но есть какой-то здравый смысл», – заявил глава государства.

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При этом Путин выразил надежду, что у российского общества есть моральная внутренняя защита, «продиктованная традиционными конфессиями».

«Особенность нашего тясячелетнего общества и сила заключаются в том, что Россия складывалась как многоконфессиональное многонациональное государство. И мы научились с уважением относиться друг к другу, с уважением относиться к основам нашей традиционной духовной культуры. У всех народоа РФ, подчеркиваю – у всех, есть определенная внутренняя моральная защита от такого мракобесия», – сказал российский лидер.

«Мы должны брать все прогрессивное и самое лучшее, что помогает развиваться. Надеюсь, что у наших народов хватит внутренних глубинных иммунных систем защиты от этого мракобесия. Ну а бороться с этим нужно не прямыми указаниями, и окриками, и обвинениями, а поддержкой наших традиционных ценностей», – заключил Путин.