6 правил мастурбации для женщин

Раньше онанизм считался чем-то запретным и тайным. Эта тематика была неприемлемой почти во всех социальных слоях, при этом отношение было негативным. Сейчас же все немного поменялось. Мы живем в период открытых тем и раскрепощенности. Многие сексологи считают этот процесс даже полезным, так как он помогает обоим партнерам раскрыть свою сексуальную сторону и познать тело. Однако, чтобы добиться желаемого эффекта, необходимо знать, как правильно мастурбировать.

Фото: Кадр из фильма «Сорокалетний девственник» Кадр из фильма «Сорокалетний девственник»

Мастурбация — неоднозначная сексуальная практика: за нее все еще бранят подростков, а сексологи всего мира, напротив, настаивают на самостоятельных ласках как лучшем способе раскрытия сексуальности. Секс-коуч, основатель школы интимной гимнастики «Вагимагия» Екатерина Бибишева специально для WMJ.ru собрала подробный гайд по мастурбации для женщин, чтобы они наслаждались и не стыдились удовольствия.

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Екатерина Бибишева Секс-коуч, основатель школы интимной гимнастики «Вагимагия»

Почему мастурбация — это безопасно и даже полезно?

Никто про нее не говорит, но все ею занимаются. Что это такое? Правильно — мастурбация. Не знаю, в какой исторический момент исследование своего тела вдруг стало «опасным рукоблудием», но эти запреты наложили огромный отпечаток на женскую сексуальность. Тысячи моих учениц приходят на курс интимной гимнастики с четкой установкой, что вагина — срамное место, что трогать себя — неприлично. Было такое, что девочки не могли переступить психологический барьер и вставить палец в вагину. Но ведь ничего плохого в этом нет, и ваше тело прекрасно все целиком: вагина — это не грязно, трогать вульву — можно и нужно, исследовать свое тело — это приятно, и никто не имеет права вам это запрещать.

Мастурбация по сути — это такой же секс, только с самым дорогим человеком на свете — с самим собой. Когда вы принимаете эту истину, все меняется — ваше восприятие процесса, своего тела. У солосекса множество плюсов. Например, во время мастурбации выделяются эндорфины в большом количестве. Они снижают уровень стресса и улучшают настроение. Также он помогает снизить болевые ощущения во время менструации. Неожиданный бонус от мастурбации — крепкий сон. Она дает приятную усталость и запускает выработку гормона пролактина. Все вместе это помогает окончательно расслабиться и заснуть. А еще мастурбация — это очень увлекательно, если подойти к ней творчески.

Сколько нужно мастурбировать?

Здесь четкой дозировки нет, все-таки мы не в аптеке. Главное, чтобы мастурбация не мешала вашей сексуальной жизни с партнером. Я говорю о ситуации, когда мастурбацией вы заменяете традиционные ласки и не можете получить оргазм со своим мужчиной.

Чем мастурбировать?

Здесь, конечно, кто во что горазд. Любители классики никак не могут отойти от пальчиковой стимуляции. Отговаривать не буду, дам одну рекомендацию: добавьте к солосексу смазку, особенно с разогревающим эффектом, или попробуй жидкий вибратор. Тогда ощущения усилятся, и будет мощный оргазм. Если вы великий экспериментатор — задействуйте секс-игрушки. С их помощью вы можете усиливать или снижать напряжение, останавливать или возобновлять стимуляцию, растягивать удовольствие или сделать оргазм стремительным. Душ — самый плохой вариант из всех. Но, по моей статистике, более 80% женщин прошли через такой вид мастурбации. Плох этот вариант тем, что притупляет чувствительность, а еще если вы направляете струю в сторону вагины, то вода может попасть внутрь, и микрофлора нарушится. Еда, самоделки — ими мастурбировать нельзя. Они могут нарушить микрофлору влагалища и травмировать слизистую. Также категорически запрещено мастурбировать деревянными расческами, пылесосом, электробритвой. Соблюдайте меры безопасности и не рискуйте своим здоровьем.

Как мастурбировать?

Разнообразно. Когда вы мастурбируете однообразно, у вас выстраиваются нейронные связи, которые в будущем могут помешать вам получить оргазм с мужчиной или в другой позе, от другого типа стимуляции. Чтобы этого не случилось, меняйте силу стимуляции, задействуйте разные эрогенные зоны, ласкайте тело в разных позах — стоя или сидя, лежа на боку, на животе. Не ограничивайте свою фантазию Громко. Позвольте эмоциям выйти наружу, ведь стоны только усиливают возбуждение. Просматривая порно. Или после чтения эротической литературы. В общем, не бойтесь подключать сторонние возбудители. Перед мужчиной. Когда не можете объяснить словами, какие ласки вам нравятся, попробуйте мастурбацию. Это очень возбуждает, делает вас ближе и настраивает на эксперименты в постели.

Также вы можете попробовать устроить для себя сеанс терапевтической мастурбации. Если вы никогда не получали оргазм и никогда не мастурбировали, эта практика поможет вам справится со стеснением и разбудит вашу сексуальность

Создайте максимально комфортные условия. Будьте уверены, что у вас есть минимум 30 минут, когда никто не позвонит, не придет — в общем, не будет мешать вам познавать свое тело. Прикасайтесь к своему телу и фиксируйте ощущения, которые испытываете. Начните со ступней, прикасайтесь к ногам, рукам, шее и коже головы. Если вы никогда не испытывали оргазм — то остановитесь на этом этапе. Проделывайте это упражнение раз в неделю и не менее 30 минут. Постепенно переходите к более пикантным ласкам: начните прикасаться к груди, низу живота, внутренней поверхности бедер. Теперь переходите к непрямой стимуляции клитора. Для начала можете просто подумать о нем. Потом попробуйте подвигать бедрами вперед и назад или по кругу. Постарайтесь относится к телу и клитору особенно, с мягким пониманием. Когда почувствуете, что готовы — переходите к непрямой стимуляции. Для этого осторожно сожмите половые губы между большим и указательным пальцами, потяните их наружу, потом из стороны в сторону. Так вы воздействуете на клитор, не прикасаясь при этом к нему. Накройте ладонью лобок, прижмите и подвигайте вниз и вверх по направлению к животу. Это снова создаст мягкое давление на клитор. Попробуйте надавливать с разной силой, двигать рукой с разной скоростью или в разном направлении, например, по кругу. Положите ладони на внутреннюю поверхность бедер, так чтобы края больших пальцев прижимались к половым губам. Потритесь бедрами о свои ладони.

Эта практика станет первым шагом к полноценному солосексу и откроет вам мир ярких регулярных оргазмов.