Почему нельзя снимать носки во время интима

Если вы один из тех, кто засыпает в мягких носочках, не снимая их до самого утра, то поздравляем, вы все делаете правильно. А все потому, что надевать носочки на ночь очень даже хорошо. Настолько хорошо, что мягкая парочка даже способствует отличному сексу.

Фото: Кадр из фильма «Рискованный бизнес» Кадр из фильма «Рискованный бизнес»

Ученые из университета Гронингена (Нидерланды) доказали, что спящие в носках люди не испытывают проблем со сном и сексом, а вероятность оргазма повышается на целых 80%. При этом, если во время процесса потерять носки, то шансы ополовинятся.

По словам доктора из КНР Элизабет Траттнер, ноги в носках лучше согреваются, в результате чего кровеносные сосуды расширяются, а в мозг отправляется сигнал о необходимости засыпать. Люди, которые надевают носки на ночь, засыпают на 15 минут раньше, чем обычно.

Кроме того, расширение сосудов приводит к улучшению половых функций. Коллеги Траттнер из Нидерландов установили, что 80% пар, занимающихся сексом в носках, достигали оргазма гораздо быстрее. Если же в порыве страсти носки улетели вместе с остальной одеждой, то тут уже оргазма достигали менее 50% испытуемых.

Однако не надо крайностей. Совсем необязательно прыгать в кровать в тех же носках, в которых вы курсировали целый день сначала в офисе, в спортзале, а потом еще и круг по супермаркету. Ходить в одной и той же паре как минимум небезопасно для здоровья — тут и грибок подхватить можно, а он-то конечно, мало кого возбуждает.