Девушка узнала неожиданную правду о парне и отменила свидание

Девушка по имени Шайна Кардвелл (Shaina Cardwell) поделилась историей о том, как узнала неожиданную правду о парне, с которым собиралась пойти на свидание. В ролике, опубликованном в TikTok, она уточнила, что познакомилась с молодым человеком в сети, затем решила посмотреть в интернете информацию о нем, после чего вынужденно отменила встречу.

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Автор ролика рассказала, что познакомилась с парнем в приложении, после чего он позвал ее на свидание. Она решила узнать о нем больше и начала искать в сети информации о нем. Как позже выяснилось, в прошлом ее нового знакомого задерживали за похищение при отягчающих обстоятельствах.

«Я сказала ему, что пока не готова к новым отношениям», — поделилась девушка и добавила, что отменила свидание и заблокировала парня во всех социальных сетях.

В комментариях под постом пользователи стали делиться подобными историями из своей жизни.

«Моя подруга посмотрела информацию о парне после свидания: он обвинялся в убийстве собаки своей бывшей девушки. Сначала проверяйте, потом встречайтесь», — поделилась комментаторша.

Другие рассказали, как искали информацию в сети о своих потенциальных партнерах и также узнавали неприятные факты о них.

«Я сразу спросила парня, что будет, если я его вобью его имя в поисковике, он сказал, что мне не понравится это. Оказалось, его обвиняли в сексуальном насилии», — рассказала еще одна пользовательница в комментариях.