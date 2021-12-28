Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+9° в 
USD 73.65EUR 83.20
Войти в почту
28 декабря

Стали известны подробности о погибшем члене экипажа Ми-2

Стали известны подробности о погибшем члене экипажа Ми-2
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мать погибшего при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии члена экипажа Дамира Гафурова еще не знает о смерти сына. Подробности о нем рассказал троюродный племянник Денис Альмятов. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщает РЕН ТВ.

Он сообщил, что Гафуров был очень дисциплинированным и образованным, а также окончил с отличием Сызранское авиационное училище. «Его уговаривали там остаться инструктором, но он уехал служить, обзавелся семьей...» — отметил молодой человек.

По словам Альмятова, после выхода на пенсию его погибший родственник приехал к жене в Удмуртию.

О крушении вертолета стало известно 27 декабря. Около 14:00 по московскому времени принадлежащее Казанскому авиапредприятию воздушное судно Ми-2 при облете нефтепровода совершило жесткую посадку. На борту находились два человека.

Спустя десять часов спасатели нашли упавший Ми-2. На момент обнаружения вертолета оба члена экипажа были живы. Позднее сообщалось о смерти одного из пилотов.

Любовь,РЕН ТВ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители